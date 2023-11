Stereotypy v rodine, vzdelávaní, zamestnaní. Tvorivo v BIBIANE pod názvom Mamy a tatovia mojimi očami

10.11.2023 (SITA.sk) - O deťoch, pre deti, s deťmi. No zďaleka nielen o nich. O stereotypoch muž-žena, rodine, vzdelávaní, zamestnaní i tvorení bude sprievodný program Bienále ilustrácií Bratislava 2023, ktorý pod názvompripravujú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Generálny partner festival ilustrácií 365.bank, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike pohľadom financií.Nedeľné podujatie s diskusiou a tvorivým workshopom, ktorého cieľom je ukázať vnímanie rolí rodičov optikou detí, je pripravené nav Štúdiu BIBIANA.Pozvanie na debatu a workshop o stále existujúcich stereotypoch prijali: Jana H. Hoffstädter – spisovateľka, Marta Matus – ilustrátorka, Katarína Rezníková – psychologička, Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry 2muse, Michal Hvorecký – spisovateľ.Účastníci spolu s odborníkmi budú debatovať o stále existujúcich stereotypoch, o ich vytváraní a aj možnom búraní a rešpektovaní individuality každého človeka. Podľa prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank totiž takmer šesť z desiatich dospelých a približne polovica detí vníma postavenie muža a ženy v domácnosti stereotypne."Počas diskusie nám bude príkladom aj inšpiráciou zároveň kniha To SME MY autorky Jany H. Hoffstädter a ilustrátorky Marty Matus, ktorá reprezentuje Slovensko aj na BIB 2023," približuje podujatie Zuzana Liptáková, riaditeľka BIBIANA.Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny robia ženy od 1. novembra zadarmo, čo znamená, že z jedného eura, ktoré v priebehu roka zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. Pod tento výsledok sa podpisuje aj tzv. neplatená práca, v ktorej stále dominujú práve ženy a ktorá je podmienená rodovými stereotypmi. Tie sa pritom formujú už v detstve, kedy deti odpozorujú model svojich rodičov, a tak je nevyhnutná spravodlivá deľba práce, ktorú vnímajú už v ich mladom veku."Ženy vykonávajú až 3/4 celkovej neplatenej práce, kvôli ktorej majú menej času na svoj osobnostný rozvoj, kariérny rast a v konečnom dôsledku zarábajú o pätinu menej ako muži. Všetky tieto aspekty následne zhoršujú ich finančnú kondíciu, znižujú schopnosť vytvárať si úspory, a tým zhoršujú aj ich ekonomickú samostatnosť a v budúcnosti aj výšku dôchodku," hovorí Linda Valko Gáliková, vedúca externej a internej komunikácie v 365.bank.Deti budú na workshope skúmať a tvorivo vyjadrovať vlastné vnímanie rodových rolí v rámci rodiny aj blízkeho okolia. Vstup na podujatie pre deti a dospelých je voľný. Výtvarný workshop je vhodný pre deti o 6 do 10 rokov.Informačný servis