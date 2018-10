Mihál: Nenájdete ekonóma, ktorý by podporoval zastropovanie dôchodkov

Na archívnej snímke Jozef Mihál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) – Na Slovensku sa nenájde jeden ekonóm, ktorý by podporoval návrh na zastropovanie dôchodkového veku v Ústave SR. V rámci rozpravy k tomuto návrhu z dielne koaličného Smeru-SD to v parlamente zdôraznil nezaradený poslanec Jozef Mihál.apeloval zákonodarca na kolegov z poslaneckých lavíc. Tí poslanci, ktorí uvažujú nad podporou tohto návrhu, zakladajú podľa Mihála problémy pre budúce generácie.Návrh na zastropovanie dôchodkového veku pre mužov aj ženy na úrovni 64 rokov sa práve nachádza v parlamente v druhom čítaní. Právnu normu predložili poslanci Smeru-SD. Avizovali zároveň, že cez pozmeňujúci návrh by chceli ešte v návrhu upraviť možnosť pre ženy, ktoré vychovajú dieťa, aby mohli odísť do dôchodku skôr. Keďže ide o ústavnú zmenu, na jej prijatie potrebujú 90 hlasov, teda aj z radov opozície.Poslanci koalície však podľa Mihála nehovoria ľuďom celú pravdu o dôchodkovom systéme.uviedol Mihál. Pripomenul, že tento návrh nie je vládny a nie je ani koaličný, keďže nemá podporu všetkých koaličných strán.V pléne by sa malo podľa neho diskutovať o riešeniach, nie o populizme. Hovoriť by sa malo podľa neho odborne a k veci. Napríklad o tom, čo trápi Slovensko. Spomenul slabú podporu mladých rodín či zlé zdravotníctvo.Poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger v rozprave kládol predkladateľom viaceré otázky. Napríklad, či síce pôjde na dôchodok skôr, ale či bude chudobný. Prípadne, kde sa na tie dôchodky zoberú peniaze?Pred zastropovaním veku odchodu do dôchodku varoval aj poslanec opozičnej SaS Eugen Jurzyca.uviedol Jurzyca. Pripomenul, že súčasný mechanizmus, ktorý zaviedol Smer-SD, zvyšuje vek odchodu do dôchodku iba vtedy, ak sa ľudia dožívajú vyššieho veku.Pri návrhu na zastropovanie dôchodkového veku mu chýba analýza, ktorá by ho posúdila. Zaujímalo by ho napríklad, ako už doteraz dopadlo predlžovanie veku odchodu do dôchodku. Pretože už niekoľko rokov sa dôchodkový vek postupne zvyšuje.Na kritiku zo strany opozície reagovali poslanci koaličného Smeru-SD. Ján Podmanický zdôraznil, že vo veku 64 rokov vznikne pre ľudí nárok na odchod do dôchodku. Tí, ktorí budú chcieť pracovať, môžu aj po tomto veku.Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) zároveň doplnil, že predkladatelia návrhu vedia, že to bude niečo stáť.zdôraznil Tomáš. Podľa neho je dôležitý aj sociálny rozmer. Ľudia podľa neho začínajú mať zdravotné problémy v 55 rokoch. Pýtal sa preto, či ich chcú poslanci nechať pracovať do sedemdesiatky.