Smer-SD:Ženám s jedným dieťaťom sa má znížiť dôchodkový vek o pol roka

Bratislava 17. októbra (TASR) – Ženy by mali mať zníženú maximálnu hranicu dôchodkového veku podľa počtu detí, ktoré vychovali. Konkrétnu úpravu, ktorá by mala byť zakotvená v Ústave SR, predstavila v rámci pozmeňujúceho návrhu v pléne Národnej rady (NR) SR poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová.skonštatovala Vaľová. V návrhu sa uvádza, že žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, by mali odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol.Poslanec opozičnej strany SaS Ondrej Dostál kritizoval, že zvýhodnenie sa má týkať len žien.argumentoval Dostál. Vaľová reagovala s tým, že muži sa budú riešiť osobitným zákonom.Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš pripomenul, že štyri strany, ktoré pôvodne deklarovali podporu pre zastropovanie dôchodkového veku, chceli práve takúto úľavu pre matky. Súčasne dodal, že dúfa v podporu ústavného zákona týmito stranami.Návrh ústavného zákona z dielne koaličného Smeru-SD je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní. Počíta so zastropovaním veku odchodu do dôchodku na vek 64 rokov. Na schválenie potrebuje strana ústavnú väčšinu, teda minimálne 90 hlasov. Koalícia tak musí získať aj hlasy opozície.