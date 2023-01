Mihalíková a Molčan na Australian Open prešli cez prvé kolo debla, Schmiedlová vo dvojhre skončila na rakete Giorgiovej

Giorgiová premenila druhý mečbal

Miháliková a Molčan pokračujú

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nedokázala prvýkrát postúpiť do 3. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open, 28-ročná Košičanka vo štvrtkovom zápase 2. kola podľahla Talianke Camile Giorgiovej za 91 minút 4:6, 3:6, v rovnakej fáze podujatia v Melbourne Parku sa predstavila aj v rokoch 2014, 2015 a 2021.V hlavnej súťaži hrala deviatykrát v kariére, na AO 2023 bola posledná slovenská zástupkyňa vo dvojhre.Schmiedlová v prvom sete vyrovnala stav z 0:2 na 2:2, Giorgiová potom viedla 4:2 aj 5:3. Slovenka nevyužila dve šance vyrovnať stav na 5:5 a Talianka následne premenila druhý setbal. V druhom sete viedla Schmiedlová 2:0, no potom prehrala tri gemy za sebou. Aj keď dokázala vyrovnať na 3:3, Giorgiová znova uspela v troch gemoch za sebou a v tom záverečnom premenila druhý mečbal. Celkovo v druhom sete zobrala Slovenke podanie až štyrikrát.Anna Karolína Schmiedlová nastúpila proti Giogriovej po druhý raz v kariére, v prvom vzájomnom súboji vo finále turnaja WTA v poľských Katoviciach v roku 2015 ju zdolala 2:0.Vo štvorhre žien pokračuje na turnaji Tereza Mihalíková , ktorá s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou postúpili vo štvrtok do 2. kola.V stretnutí 1. kola zvíťazili nad čínsko-bieloruskou dvojicou Sin-jün ChanSin-jün Cha, Lidia Morožovová za takmer dve hodiny 6:4, 1:6, 6:3. O účasť v 3. kole zabojujú proti víťazkám duelu medzi americkým párom Asia Muhammadová, Taylor Townsendová a argentínsko-egyptským duom Nadia Podoroská , Mayar Sherifová. Alex Molčan si na tohtoročnom Australian Open zahrá v 2. kole aj vo štvorhre mužov, vo štvrtkovom zápase 1. kola s Čechom Jiřim Lehečkom zdolali argentínsku dvojicu Fransisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry za 94 minút 6:4, 7:6 (5). V 2. kole sa stretnú s víťazmi súboja medzi rakúskym párom Alexander Erler, Lucas Miedler a 10. nasadeným indicko-austrálskym duom Rohan Bopanna