Nadal na Australian Open s McDonaldom ťahal za kratší koniec, svetovú dvojku zabrzdili zdravotné problémy (video)

Nadal ťahal za kratší koniec

Nemohol hrať naplno

Program je posunutý

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dvojhra mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne už je bez nasadenej jednotky a obhajcu titulu. Španiel Rafael Nadal totiž v stredu vypadol s Američanom Mackenziem McDonaldom , za 146 mu podľahol 4:6, 4:6, 5:7. V minulosti sa stalo iba raz, aby Nadal nepostúpil v Melbourne aspoň do 3. kola, v roku 2016 vypadol už v 1. kole s krajanom Fernandom Verdascom. Rafael Nadal ťahal v stredu za kratší koniec, výrazne k tomu však prispeli zdravotné problémy. Španiela totiž sužovala bolesť ľavého bedra a na prípadný rekordný 23. grandslamový titul si musí počkať minimálne do jari."Je to ťažký okamih, je to ťažký deň. Klamal by som, ak by som tvrdil, že mentálne teraz nie som zlomený," komentoval skúsený španielsky tenista vypadnutie v 2. kole dvojhry mužov s nenasadeným súperom. Nadal už v minulej sezóne bojoval so zraneniami.Priznal sa, že pre bolesti nebol v stredu schopný poriadne behať a nemohol naplno hrať bekhendom. Doplnil tiež, že z podujatia nechcel len tak odstúpiť počas zápasu, aj keď tušil, že na postup to nebude. Spomenuté bedro ho údajne pobolievalo už niekoľko dní, predtým to však nebolo také zlé ako v stredu. Nadal zatiaľ netuší pôvod indispozície a až lekárske testy ukážu, či to súvisí so svalom, kĺbom alebo chrupavkou."Rafa je veľký šampión a nikdy sa nevzdáva ani v náročných okamihoch. Dotiahnuť zápas do víťazného konca proti takému typu hráča je vždy mimoriadne náročné. Až do poslednej loptičky som sa sústredil na seba a bojoval o postup," poznamenal po triumfe McDonald.O štvrté kolo teraz bude bojovať s Čechom Daliborom Svrčinom alebo Japoncom Jošihitom Nišiokom. Dianie v Melbourne v stredu poriadne ovplyvnilo počasie, preto je program výraznejšie posunutý oproti plánu. Postup ďalej však už má "vo vrecku" najvyššie nasadená hráčka dvojhry žien Poľka Iga Swiateková , ktorá pomerne hladko zdolala Camilu Osoriovú z Kolumbie 6:2, 6:3. V ďalšom súboji ju čaká Španielka Cristina Buscová, ktorá v stredu v premiérovom vzájomnom zápase zdolala Kanaďanku Biancu Vanessu Andreescuovú 2:6, 7:6 (7), 6:4.