Mihók: Hrozí, že európske peniaze sa „roztečú“, Slovensko by malo najskôr reštartovať ekonomiku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko by sa v rámci plánu obnovy malo sústrediť na maximálne päť, šesť priorít a na ne nastaviť jednotlivé projekty, ktoré budú financované. Ako ďalej uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók , pracovná verzia materiálu Ministerstva financií SR , ako a na čo použiť prostriedky Európskej únie , ktorá bola zverejnená v médiách, obsahuje príliš veľa priorít.Zvyšuje sa tak podľa neho riziko, že prostriedky vyčlenené na tieto priority sa „roztečú“ viacerými smermi a ťažko sa bude sledovať a vyhodnocovať výsledný efekt.Cieľom plánu obnovy by malo byť posunúť sa do novej reality a v prvom rade reštartovať ekonomiku. "To znamená, zmeniť v ekonomike to, čo v nej prestalo fungovať už pred koronou," myslí si Mihók.Dôležitým faktom, na ktorý by sme podľa neho nemali zabúdať, je, že s naším plánom obnovy budeme vstupovať do veľmi silného konkurenčného prostredia ostatných krajín Európskej únie."Tie si takisto postavia svoje plány a projekty, takže často pôjdeme možno aj do kontroverzie alebo konkurencie s inými krajinami, čo môže oslabiť silu slovenského plánu," upozorňuje.