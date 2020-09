Polícia zhrnula pravidlá pri vstupe na Slovensko. Ak nemáte urobený test, karanténa vás neminie

Karanténa pre pendlerov neplatí

25.9.2020 - Ľudia prichádzajúci z rizikovej krajiny sa musia najneskôr pri vstupe na územie Slovenskej republiky zaregistrovať na webovej stránke korona.gov.sk. Pripomína to polícia na sociálnej sieti. Po príchode na Slovensko z rizikovej krajiny a registrácii sa musí osoba izolovať aj so svojou rodinou.Následne musí telefonicky alebo elektronicky kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) a svojho všeobecného lekára. „Najskôr piaty deň po návrate choďte na test alebo buďte doma desať dní. Ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí,“ uviedla polícia.Druhou možnosťou, ako postupovať po návrate z rizikovej krajiny, je vstúpiť na územie Slovenska s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, avšak nie starším ako 72 hodín, a následne kontaktovať RÚVZ a svojho všeobecného lekára.Povinná karanténa sa nevzťahuje na menej rizikové krajiny, medzi ktoré patrí Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.Povinná karanténa sa nevzťahuje ani na takzvaných pendlerov. Ide o tých, ktorí bývajú na Slovensku, ale prácu vykononávajú v pohraničí, teda do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Alebo naopak, ak bývajú v pohraničí, teda 30 kilometrov od hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko.Títo ľudia však musia mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. „Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny, je výlučne v ich kompetencii,“ dodala polícia.Na hraniciach s Českou republikou vykonáva Policajný zbor náhodné kontroly vozidiel. Česko je totiž zaradené medzi rizikové krajiny. Cestovanie na územie Českej republiky je pre obyvateľov Slovenska obmedzené a pri návrate pre nich tiež platí povinná karanténa.V tomto prípade však platia výnimky. Okrem spomínaných pendlerov sú to osoby zamestnané v zdravotníctve, opatrovateľstve, vede a výskume, pedagogike na sezónnych prácach, teda v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.Ďalej platí výnimka z povinnej karantény pre študentov a jednu sprevádzajúcu osobu, športovcov idúcich na tréning, osoby, ktoré sa idú postarať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby, osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do desiatich kilometrov od štátnej hranice a pre umelcov idúcich na vystúpenia. Pri kontrole sa musia preukázať dokladom alebo potvrdením o dôvode ich vstupu.Povinná karanténa sa nevzťahuje pre ľudí vracajúcich sa z Rakúska, Maďarska ani Poľska. Policajný zbor však dnes vykonáva náhodné kontroly na všetkých hraničných priechodoch s týmito krajinami. Hranice Rakúska a Poľska sú však otvorené.Maďarsko umožňuje vstup do svojej krajiny iba tým cudzincom a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt.Občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu piatich dní pred svojím príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie. Slováci, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska, tak môžu spraviť na 24 hodín, len ak sa budú zdržiavať do 30 kilometrov od štátnej hranice.Ukrajina zakázala do 28. septembra vstup cudzincov na jej územie. Na zákaz platia aj výnimky. Ukrajinu Slovensko zaradilo medzi rizikové krajiny a preto osoby, ktoré sa vracajú z tejto krajiny, musia ísť do povinnej izolácie.