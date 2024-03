Mikaela Shiffrinová sa na svahy vrátila vo veľkom štýle, vyhrala slalom v Aare a spečatila zisk malého glóbusu

Súťaží sa ešte o štyristo bodov

Shiffrinová zvyšovala náskok

Vlhová je stále druhá

10.3.2024 (SITA.sk) - Fenomenálna americká reprezentantka Mikaela Shiffrinová sa po 44 dňoch vrátila do kolotoča Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.Predchádzajúce týždne vynechala pre problémy s kolenom, ktoré si poranila ešte v januári pri páde v talianskej Cortine d'Ampezzo.V nedeľu sa do seriálu vrátila slalomom SP vo švédskom Aare vo veľkom štýle, v oboch kolách dosiahla najlepší čas a zaznamenala už 96. triumf v pretekoch seriálu.Spečatila ním zisk malého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v hodnotení disciplíny v tomto ročníku. O sto bodov tiež stiahla náskok Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej na čele celkového poradia SP, pred Shiffrinovou je ešte aj Talianka Federica Brignoneová Švajčiarska pretekárka vedie o 282 pred talianskou súperkou a 345 bodov pred úžasnou americkou lyžiarkou. V hre je ešte 400 bodov."Lomcujú mnou emócie. Som veľmi hrdá na prácu môjho tímu. Som veľmi šťastná, pretože som v druhom kole predviedla jeden zo svojich najlepších výkonov. V prvom kole som do toho tlačila, možno to nebolo najlepšie rozhodnutie, mohlo to byť čistejšie. Napriek tomu som spokojná. Na druhom kole by som nezmenila vôbec nič," uviedla Shiffrinová po nedeľňajšom triumfe do mikrofónu organizátorov.V nedeľňajšom slalome Shiffrinová viedla po 1. kole dve stotiny sekundy pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou , tretia bola s mankom jedenástich stotín Chorvátka Zrinka Ljutičová V druhom sa chorvátska reprezentantka dostala o desatinu sekundy pred švajčiarsku súperku. Američanka potom previedla vynikajúcu jazdu a od úvodu až do cieľa zvyšovala náskok pred konkurenciou.V slalome dosiahla získala už ôsmy malý glóbus v kariére, ďalšie dve má za obrovský slalom a jeden za super-G. Dovedna päťkrát už ovládla aj celkové poradie SP.Zaujímavosťou je, že v hodnotení slalomu SP je stále druhá Petra Vlhová , ktorá po nepríjemnom páde v Jasnej a zranení kolena už ukončila sezónu. Na Shiffrinovú stráca 225 bodov.Tretia je Nemka Lena Dürrovú , ktorá v nedeľu finišovala štvrtá len stotinku za treťou Gissinovou. V poradí disciplíny ju od 28-ročnej Liptáčky delí 13 bodov a v záverečnom slalome sezóny v rakúskom Saalbachu ju pravdepodobne predstihne.