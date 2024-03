NHL: Montreal prehral s Torontom 2:3, Slafkovský dvakrát asistoval

Hokejisti Montrealu prehrali doma v noci na nedeľu v derby s Torontom 2:3. Slovenský útočník Juraj Slafkovský si pripísal dve asistencie, na konte ich má v tejto sezóne už 20. Pre zranenie nedohral duel obranca Tampy Bay Erik Černák, ktorý za pomoci spoluhráčov opustil ľadovú plochu v poslednej minúte druhej tretiny. Jeho tím zdolal Philadelphiu vysoko 7:0. Český útočník David Pastrňák strelil 40. gól, čisté kontá vychytali Igor Šesťorkin (NY Rangers) a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay), hetrikom sa blysol Jonathan Marschessault (Vegas).





Slafkovský odohral v prvom útoku Canadiens 21:23 min a zaznamenal aj tri strely na bránu a päť "hitov." V štatistike plus-mínus mal na konte plus jeden bod a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Canadiens otvorili skóre už v 36. sekunde, keď Slafkovský perfektnou krížnou prihrávkou našiel Colea Caufielda, ten uvoľnil Mikea Mathesona a obranca Montrealu zakončil akciu pekným blafákom. Toronto otočilo na 2:1, keď sa presadili Bobby McMann a Max Domi, v tretej tretine po prihrávke Slafkovského vyrovnal Alex Newhook. O víťazstve Maple Leafs rozhodol necelých sedem minút pred koncom John Tavares. “V prvom rade musím zložiť poklonu pre ‘Habs’. Vyleteli na nás od začiatku a hrali naozaj dobre. Ukázali sme však našu odolnosť a charakter, v bránke nás podržal nás Samsonov. Je to veľké víťazstvo,” povedal pre nhl.com Domi, ktorý odohral v Montreale dve sezóny. Slafkovský v prvých 103 zápasoch za Montreal nazbieral 43 bodov (17+26) a prekonal zápis Jesperiho Kotkaniemiho v počte bodov v tinedžerskom veku. Na čele tejto štatistiky je Mario Tremblay (66 bodov) pred Alexom Galchenyukom (50) a Petrom Svobodom (45). Montrealu patrí 14. priečka vo Východnej konferencii, Toronto je piate.Černák nastúpil v druhej obrane Lightning, odohral 12 a pol minúty, ale 42 sekúnd pred druhou sirénou odišiel do šatne a do zápasu sa nevrátil. Po nevinnom strete s Owenom Tippettom si držal pravú nohu a z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči. Tréner “bleskov” Jon Cooper nemal po zápase detailné informácie o zranení Černáka. Čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij, obranca Darren Raddysh nazbieral päť asistencií a vyrovnal klubový rekord. Dokázal to ako prvý obranca, pred ním odohral duel s piatimi asistenciami len Mark Recchi (1. marec 2009 proti Calgary) a Martin St. Louis 18. novembra 2010 proti Philadelphii). K vysokému víťazstvu prispel gólom a asistenciou Anthony Duclair a oslávil tak debut v drese “Bolts” po výmene zo San Jose. “Počul som, že fanúšikovia skandovali ‘Duke’, čo ma potešilo. Nikdy by som si nepomyslel, že priaznivci Tampy budú toto kričať,” smial sa Duclair, ktorý si v rokoch 2020 - 2023 obliekal dres konkurenčnej Floridy. Prvý zápas v drese Lightning odohral aj obranca Matt Dumba, ktorý prišiel z Arizony, ale nebodoval. Celý večer sa niesol v slávnostnej atmosfére, pred zápasom boli oslavy dvadsiateho výročia zisku prvého Stanley Cupu “bleskov” z roku 2004 a zároveň do klubovej Siene slávy uviedli Davea Andreychuka s Bradom Richardsom. Tampu doviedol v roku 2004 na vrchol súčasný tréner Flyers John Tortorella, ktorý po štvrtom inkasovanom góle v prvej tretine dostal za protesty od rozhodcov trest do konca zápasu a musel opustiť lavičku.Šimon Nemec sa predstavil v tretej obrane New Jersey, Devils však doma nestačili na Carolinu 2:4. Nemec bol s časom 21:22 druhý najvyťažovanejší obranca “diablov”, ale nebodoval. Zaznamenal dve trestné minúty za hrubosť, keď sa dostal do šarvátky s Martinom Nečasom a mal jeden hit. K víťazstvu Hurricanes prispel gólom a asistenciou Teuvo Teräväinen. Debut v drese Caroliny absolvoval po výmene z Washingtonu Jevgenij Kuznecov, ktorý odohral 13 minút a mal dve strely. Tridsaťjedenročný útočník absolvoval asistenčný program a odohral svoj prvý duel v NHL od 27. januára. “Na ľade som nebol asi 50 dní, takže sa musím trochu adaptovať. Teším sa, že som späť, nepotreboval som extra motiváciu. Všetci ma prijali skvele, cítim sa dobre v novom prostredí. Verím, že sa do toho rýchlo dostanem,” povedal Kuznecov. Devils prehrali štyri z posledných piatich zápasov, na postup do play off strácajú šesť bodov.Hráči Buffala triumfovali nad Edmontonom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tak prvé víťazstvo po troch prehrách, Oilers prehrali druhý zápas po sebe. Dve sekundy pred koncom predĺženia prekonal brankára Skinnera domáci obranca Owen Power. Video však odhalilo, že akcii predchádzal ofsajd a rozhodcovia vrátili hru o 20 sekúnd späť. Hráči už medzičasom odišli do kabín, následne sa vrátili späť. Duel napokon dospel do samostatných nájazdov, v ktorých sa presadili Tage Thompson, Leon Draisaitl a Alex Tuch, ktorý rozhodol o triumfe Sabres. Kapitán "olejárov" Connor McDavid sa nezapísal do kanadského bodovania prvýkrát po 13 zápasoch. Oilers prehrali druhý duel po sebe, predtým triumfovali päťkrát v sérii. Draisaitl odohral svoj 700. zápas v NHL, zaznamenal v nich 826 bodov (338+488). V tomto zápase mal asistenciu a šiestykrát v kariére sa dostal na métu 50 gólových prihrávok. V drese Oilers to okrem neho dokázali len Wayne Gretzky (deväťkrát), Jari Kurri (9), McDavid (8), Mark Messier (7) a Paul Coffey (6).David Pastrňák strelil svoj 40. gól v sezóne, dvakrát skóroval aj jeho český spoluhráč Pavel Zacha a Boston zdolal Pittsburgh 5:1. Pastrňák pridal aj asistenciu a stal sa štvrtým hráčom Bruins, ktorý strelil 40 gólov v minimálne štyroch sezónach. Pred ním to dokázali Phil Esposito (7), Rick Middleton (5) a Cam Neely (4). “Vážim si tento míľnik, neberiem to ako samozrejmosť. Mojou úlohou je strieľať góly, ale hrám v najlepšej lige na svete a viem, že to nie je jednoduché,” povedal Pastrňák. V bránke žiaril Linus Ullmark, ktorý kryl 38 striel, prekonal ho len Kris Letang.Sériu štyroch prehier ukončili obhajcovia Stanley Cupu z Vegas, keď zdolali doma Detroit 5:3. Hrdinom zápasu bol Jonathan Marchessault, ktorý 2:44 pred koncom zlomil nerozhodný stav a potom do prázdnej bránky skompletizoval svoj tretí hetrik v sezóne. “Som hrdý na náš tím. Nemali sme vydarené obdobie, prehrávali sme o jeden, dva góly. Dnes sme ale hrali dobre celých 60 minút,” povedal Marchessault. Red Wings prehrali piaty duel za sebou.Prvé tri body v novom drese zaznamenal Vladimir Tarasenko, ktorý dvomi gólmi a asistenciou pomohol Floride k víťazstvu 5:1 nad Calgary. Bol to jeho druhý zápas za “panterov” po výmene z Ottawy. “Nebudem klamať, uľavilo sa mi. V prvom zápase som sa ešte hľadal, museli sme si na seba zvyknúť, ale je to čím ďalej tým lepšie. Teším sa,” povedal Tarasenko. Víťazstvo Floridy vychytal Anthony Stolarz, ktorý zlikvidoval 34 striel. V drese Flames opäť chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý si odpykal druhý duel z trojzápasového dištancu.Hokejisti Nashvillu zvíťazili na ľade Columbusu 2:1. Bolo to pre nich piate víťazstvo na klziskách súperov po sebe a celkovo desiate z uplynulých jedenástich duelov. Víťazný gól strelil v 45. minúte nováčik Luke Evangelista. “Žraloci” zo San Jose ukončili sériu deviatich prehier, keď zdolali Ottawu 2:1. Oba góly strelil Thomas Bordeleau, prvé víťazstvo v NHL vychytal Magnus Chrona (31 zákrokov). Senators prehrali siedmykrát za sebou.Washington zdolal Chicago 4:1, v piatom zápase za sebou skóroval Sonny Milano. Igor Šesťorkin (26 zákrokov) zaznamenal vo svojom 200. zápase druhé čisté konto v sezóne a trináste v kariére, keď vygumoval strelcov St. Louis a pomohol k víťazstvu New Yorku Rangers 4:0. Bolo to jeho 126. víťazstvo v kariére, viac triumfov v prvých 200 zápasoch vychytali len Bill Durnan (134) a Michel Larocque (127). “Jazdci” strelili tri góly v presilovkách, keď sa presadili Vincent Trocheck, Chris Kreider a Kaapo Kakko. Alex Wennberg zaznamenal pri debute za Rangers asistenciu.V súboji popredných tímov Západnej konferencie vyhral Vancouver nad Winnipegom 5:0. Brankár Thatcher Demko chytil 12 striel, ale v druhej tretine sa zranil a medzi žrďami ho vystriedal Casey DeSmith. Ten zaznamenal 10 zákrokov a tiež neinkasoval. Elias Pettersson, Nils Hoglander a Pius Suter strelili gól a pridali aj asistenciu. Canucks vyhrali tretí zápas za sebou, počas tejto série dostali len tri góly. Dallas vyhral v Los Angeles 4:1 a natiahol víťaznú sériu na päť zápasov. Jason Robertson a Joe Pavelski zaznamenali gól a asistenciu, Scott Wedgewood chytil 24 striel.

NHL - výsledky:



Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 3:2 pp a sn (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 16. Thompson, 52. Bryson, rozh. náj. Tuch - 1. McLeod (Draisaitl, Foegele), 15. Foegele (McLeod). Brankári: Luukkonen - Skinner, strely na bránku: 27:32.







Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 22. Texier (Provorov) - 13. Sherwood, 45. Evangelista (Jankowski, Novak). Brankári: Tarasov - Lankinen, strely na bránku: 33:49.







New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)



Góly: 36. Hischier (J. Hughes), 60. Meier (Hischier, Marino) - 13. Nečas (Teräväinen, Noesen), 43. Kotkaniemi (Fast, Pesce), 59. Svečnikov (Teräväinen, Skjei), 60. Teräväinen. Brankári: Daws - Kočetkov, strely na bránku: 25:26.







Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)



Góly: 23. Pastrňák (DeBrusk, Zacha), 33. Zacha (Geekie, Lohrei), 39. Marchand (Coyle, Lindholm), 50. DeBrusk (Marchand, Lindholm), 56. Zacha (Pastrňák, Heinen) - 43. Letang (Crosby). Brankári: Ullmark - Nedeljkovic, strely na bránku: 23:39.







Florida Panthers - Calgary Flames 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)



Góly: 21. Tarasenko, 27. Barkov (Reinhart, Tarasenko), 34. Bennett (Forsling, Tkachuk), 35. Tarasenko (Forsling, Ekman-Larsson), 45. Stenlund (Luostarinen) - 26. Šarangovič (Kadri, Kuzmenko). Brankári: Stolarz - Markström, strely na bránku: 31:35.







Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)



Góly: 1. Matheson (Caufield, SLAFKOVSKÝ), 46. Newhook (SLAFKOVSKÝ, Matheson) - 21. McMann (Kämpf), 39. Domi (Järnkrok, Brodie), 54. Tavares (McCabe, Domi). Brankári: Montembeault - Samsonov, strely na bránku: 31:27.







San Jose Sharks - Ottawa Senators 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 7. Bordeleau (Zetterlund, Granlund), 35. Bordeleau (Granlund, Eklund) - 30. Stützle (Sanderson, Tkachuk). Brankári: Chrona - Korpisalo, strely na bránku: 21:32.







Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)



Góly: 2. Hedman (Kučerov, Raddysh), 6. Paul (Duclair, Raddysh), 10. Sheary (Raddysh, Eyssimont), 11. Point (Stamkos, Hedman), 36. Duclair (Stamkos), 48. Hedman (Point, Raddysh), 49. Hagel (Raddysh, Eyssimont). Brankári: Vasilevskij - Ersson (11. Sandström), strely na bránku: 26:25.







Washington Capitals – Chicago Blackhawks 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)



Góly: 8. Lapierre (Carlson, Protas), 9. Sgarbossa (van Riemsdyk, Carlson), 14. Wilson (Strome, Ovečkin), 38. Milano (Protas) - 50. Johnson (Tinordi, Sanford). Brankári: Lindgren - Mrázek, strely na bránku: 26:32.







New York Rangers - St. Louis Blues 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 6. Trocheck (Panarin, Fox), 20. Vesey (Goodrow), 47. Kreider (Panarin, Fox), 52. Kakko (Gustafsson, Wennberg). Brankári: Šesťorkin - Binnington, strely na bránku: 39:26.







Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)



Góly: 3. Miller (Höglander, Hughes), 14. Höglander (Suter, Pettersson), 17. Di Giuseppe (Blueger), 25. Pettersson (Garland, Hughes), 56. Suter. Brankári: Demko (27. DeSmith) - Hellebuyck, strely na bránku: 37:22.







Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)



Góly: 10. Dorofejev (Theodore, Stephenson), 15. Marchessault (Eichel, Hanifin), 51. McNabb (Brisson, Eichel), 58. Marchessault (Eichel, Barbašov), 59. Marchessault (Barbašov, Hanifin) - 20. Rasmussen (Seider, Perron), 43. Compher (Seider, Copp), 51. Gostisbehere (Rasmussen, Perron). Brankári: Hill - Reimer, strely na bránku: 36:26.







Los Angeles Kings – Dallas Stars 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 1. Fiala (Doughty) - 31. Faksa (Smith), 31. Robertson (Pavelski, Lindell), 47. Johnston (Duchene, Marchment), 57. Pavelski (Robertson). Brankári: Talbot - Wedgewood, strely na bránku: 25:35.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 21:23 0 2 2 +1 3 0



Šimon Nemec (New Jersey) 21:22 0 0 0 0 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 12:31 0 0 0 +1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/