Mikaela Shiffrinová vynechá aj preteky v St. Moritzi, sústredí sa na technické disciplíny

Náročná logistika

Pauza tristo dní

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Po paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lechu/Zürse vynechá Mikaela Shiffrinová aj úvodné dve kĺzavé disciplíny novej sezóny2Svetového pohára.Fenomenálna Američanka bude chýbať budúci víkend vo švajčiarskom St. Moritzi, kde sa budú konať prvé dva superobrovské slalomy žien súťažného ročníka SP 2020/2021. Informoval o tom portál ORF.Vedenie Amerického lyžiarskeho zväzu tvrdí, že 25-ročná pretekárka sa bude koncentrovať na tréning a tým aj na návrat do súťažného diania v technických disciplínach. Má to svoj dôvod.Od januára tohto roku prakticky vôbec netrénovala rýchlostné disciplíny zjazd a super G, čo je aj dôsledok náročnej logistiky v čase pandémie koronavírusu vo svete.Najbližšie by sa teda mala predstaviť 12.- 13. decembra vo francúzskom Courcheveli, kde budú na programe dva obrovské slalomy.Päťnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka sa po 300-dňovej pauze objavila v polovici novembra vo fínskom Levi, kde v úvodných dvoch slalomoch sezóny obsadila druhé a piate miesto.Po štyroch podujatiach ročníka SP 2020/2021 Shiffrinová na piatom mieste zaostáva za slovenskou líderkou Petrou Vlhovou o 235 bodov.