Mike Pence: Poľsko sa priblížilo k účasti na bezvízovom programe VWP

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 2. septembra (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence v pondelok povedal, že Poľsko začalo spĺňať podmienky, aby sa mohlo zúčastniť na programe bezvízového styku VWP. Informovala o tom agentúra PAP.Viceprezident dodal, že Poľsko sa čoskoro pripojí k programu, ktorý občanom účastníckych krajín umožňuje vycestovať do USA na obdobie do 90 dní bez potreby získať víza.V USA žije približne desať miliónov Poliakov; tvoria tam jednu z najpočetnejších etnických menšín, poznamenáva agentúra Reuters.Viceprezident tiež uviedol, že šéf Bieleho domu Donald Trump by mohol túto stredoeurópsku krajinu navštíviť na jeseň. O plánoch Trumpovej cesty do Poľska sa podľa Pencea "diskutuje".Trump mal Poľsko navštíviť už v nedeľu, cestu však presunul z dôvodu hurikánu Dorian, ktorý smeruje k východnému pobrežiu USA.Prezidenta na terajšej návšteve Poľska, ktorej hlavným bodom bola účasť na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny, zastupuje Pence.