Vallo je presvedčený, že vedenie DPB problémom zamestnancov rozumie

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. septembra (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo je presvedčený o tom, že vedenie Dopravného podniku Bratislava (DPB) problémom svojich zamestnancov rozumie, vníma ich a v rámci súčasných možností mesta aj robí potrebné kroky na zlepšenie ich situácie. Šéf bratislavskej samosprávy to vyhlásil na sociálnej sieti. Reagoval tak na pondelkový ranný štrajk niektorých vodičov bratislavskej MHD.DPB tvrdí, že sa zo všetkých 1500 vodičov do štrajku zapojilo iba 11 šoférov. Organizátor protestu, predseda odborovej organizácie DPB Autošofér Jozef Hitka, tvrdí, že zapojených vodičov bolo viac, presné číslo však uviesť nevie.povedal Vallo.Poďakoval sa vodičom, ktorí sa podľa jeho slov rozhodli snahu o zlepšenie svojich podmienok riešiť spôsobom, ktorým si nezoberú za rukojemníkov všetkých Bratislavčanov.vyhlásil bratislavský primátor.Pondelkový štrajk niektorých vodičov bratislavskej MHD trval od 4.00 h do 7.00 h. Zorganizovala ho jedna zo štyroch odborových organizácií DPB – organizácia Autošofér. Podnik tvrdí, že ostatné odborové organizácie sa do štrajku nezapojili. Predseda odborovej organizácie DPB Autošofér Jozef Hitka pri zvolávaní štrajku poukázal na mzdy, chýbajúcich vodičov i mechanikov v podniku či na zlé pracovné podmienky. Odmieta, že by išlo z jeho strany o politickú a mediálnu hru alebo o jeho snahu posilniť si pozíciu v odboroch. Štrajk podľa jeho slov splnil účel, keďže v pondelok odborom Autošofér prisľúbil generálny riaditeľ DPB Martin Rybanský, že je ochotný rokovať o zlepšení podmienok pre vodičov.DPB pre TASR uviedol, že na protest nevidí dôvod a vníma ho len ako mediálnu hru. Štrajk podľa dopravcu nesplnil žiadny účel, pretože iný účel než propagáciu odborov Hitku v médiách ani nemal. DPB deklaruje, že sa snaží reálne zlepšiť podmienky zamestnancov a má za sebou už prvé výsledky.