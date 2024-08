Mikloško rokoval s ochrancom práv Křečkom o psychoaktívnych látkach. Skúsenosti mladistvých sú alarmujúce

Zakázanie viacerých psychoaktívnych látok

Alarmujúce skúseností mladistvých

13.8.2024 (SITA.sk) - Súčasná situácia na Slovensku s voľne dostupnou látkou HHC a ďalšími psychoaktívnymi látkami, ktoré predstavujú hrozbu pre zdravie detí a mladistvých, boli hlavné témy historicky prvého stretnutie slovenského komisára pre deti Jozefa Mikloška a českého verejného ochrancu práv Stanislava Křečka.Cieľom pondelkového stretnutia partnerov v Brne bola výmena skúseností a diskusia o aktuálnych témach týkajúcich sa detí a mladistvých v oboch krajinách.„Na Slovensku máme približne 1,1 milióna detí do 18 rokov, čo predstavuje významnú časť našej populácie. Preto je nevyhnutné, aby sme venovali zvýšenú pozornosť hrozbám spojeným s voľným predajom akýchkoľvek látok vyvolávajúcich u detí závislosť, ako je HHC, ale aj množstvo iných,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško a dodal, že je vďačný za možnosť posilniť medzinárodné kontakty a získať cenné skúsenosti od českých kolegov.Český verejný ochranca práv Stanislav Křeček v úvode stretnutia informoval o skúsenostiach Českej republiky s legislatívou, ktorá umožnila dočasne zakázať viaceré psychoaktívne látky.„Skúsenosti so závislosťou detí a mladistvých na návykových látkach na Slovensku sú alarmujúce. Som rád, že som mohol slovenskému komisárovi pre deti spoločne s odborníkmi z radov toxikológie, lekárov a policajtov predstaviť jednotlivé kroky, ktoré už Česká republika v boji proti predaju návykových látok uskutočnila,” uviedol Křeček.V diskusii, ktorej súčasťou boli aj poprední odborníci z toxikológie, polície a národných protidrogových centier, bola analyzovaná aj právna situácia v Európe týkajúca sa nových psychoaktívnych látok, pričom len v roku 2022 sa na českom trhu objavilo 21 nových látok, čo podčiarkuje potrebu neustáleho monitorovania a flexibilnej legislatívnej reakcie.Slovenský komisár Mikloško preto v tejto súvislosti plánuje v krátkom čase stretnutia so zástupcami dotknutých rezortov na Slovensku a chce tlačiť na prijatie podobných riešení, aké úspešne implementovala Česká republika.