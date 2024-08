Nadrogovaný šofér so zadržaným vodičským preukazom unikal pred políciou, po naháňačke skončil v putách

Správali sa nervózne a roztržito

Zadržaný preukaz a drogy za volantom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.8.2024 (SITA.sk) - Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) z Nitry po naháňačke zastavili vozidlo Mercedes Benz, ktoré šoféroval 31-ročný muž s uloženým zákazom činnosti, navyše pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Hliadka vozidlo spozorovala najskôr v Mojmírovciach. Keď k nemu policajti pristúpili, motor bol naštartovaný, ale miesto vodiča bolo prázdne. Skontrolovali posádku vozidla, na mieste spolujazdca sedel 31- ročný muž a na zadnom sedadle 45-ročný muž.Policajti si všimli, že pod vodičovými pedálmi sa nachádza jedna topánka a druhú z tohto páru mal na sebe spolujazdec na prednom sedadle. Obaja muži na otázky polície odpovedali, že sa nič nedeje. Správali sa však roztržite, nervózne a mali zväčšené zreničky. Policajti nezistili protiprávne konanie a pokračovali v hliadkovej činnosti a v plnení svojich služobných povinností.„Vo Svätoplukove hliadka opäť spozorovala toto vozidlo. Jeho vodič po zaregistrovaní polície začal neprimerane zrýchľovať . Z uvedeného dôvodu sa rozhodli vozidlo zastaviť predpísaným spôsobom, avšak vodič nereagoval a odbočil na poľnú cestu v smere na Cabaj - Čápor časť Pereš,“ informovala nitrianska polícia Druhá hliadka PMJ si všimla na poľnej ceste majáky na služobnom motorovom vozidle a pred nimi zadné červené svetlá iného osobného motorového vozidla. Odbočili na poľnú cestu, ktorá lemovala smer úniku unikajúceho vozidla. To následne začalo reagovať na svetelné pokyny hliadky na zastavenie a vozidlo zastavilo približne 200 m pred časťou Pereš obce Cabaj-Čápor.„Hliadky takticky pristúpili k zastavenému vozidlu, kde sa stretli s aktívnym odporom posádky. Navyše hrozilo, že sa muži pokúsia o útek, a preto použili donucovacie prostriedky. Podozrenie sa potvrdilo, vozidlo viedol 31-ročný muž so zadržaným vodičským preukazom. Vodič sa podrobil orientačnému testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v organizme s pozitívnym výsledkom na amfetamín a metamfetamín,“ informovala ďalej polícia.Vodič uviedol, že si bol vedomý, že má zadržaný vodičský preukaz, a preto unikal na poľnú cestu. Tvrdil, že šoféroval na pokyn spolujazdca. Nitrianska polícia dodala, že čerešničkou bolo zistenie, že vozidlo na ktorom unikali patrí tretej osobe, ktorá ho dala opraviť do servisu 45-ročnému mužovi.