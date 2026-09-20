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20. septembra 2026

Mikloško: Silnou stránkou KDH zostáva komunálna politika, strana však stratila pozície vo veľkých mestách


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Komunálna politika zostáva silnou stránkou KDH. Silnou stránkou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zostáva podľa poslanca Národnej ...



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frantisek miklosko 676x507 20.9.2026 (SITA.sk) - Komunálna politika zostáva silnou stránkou KDH.


Silnou stránkou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zostáva podľa poslanca Národnej rady SR Františka Mikloška komunálna politika, hoci strana v posledných rokoch stratila pozície vo viacerých veľkých mestách. Povedal to v rozhovore pre SITA. KDH však podľa neho stále disponuje výrazným zastúpením najmä na úrovni obcí.

KDH stratilo pozície vo veľkých mestách


„Niekedy boli našou doménou veľké mestá. Toto sme stratili,“ uviedol Mikloško. Pripomenul, že KDH malo v minulosti silné pozície napríklad v Prešove, Poprade, Bratislave, Trnave, Kežmarku či Podolínci. V Mikloškovom rodnom meste Nitra KDH nedominovalo, podotkol.




Podľa Mikloška sa zároveň postupne vytráca generačný bonus, ktorý mali kresťanskí politici v prvých rokoch po páde komunistického režimu. „Istotne tých prvých 10, možno aj 20 rokov to bol ešte bonus, ktorý mali kresťanskí politici z čias komunizmu, že ukázali, že boli pevní a to bolo v povedomí ľudí,“ povedal. Tento bonus podľa neho postupne mizne s odchodom generácie, ktorá mala osobnú skúsenosť s komunistickým režimom. Podľa slov Mikloška prichádza nová generácia, ktorá zatiaľ nie je taká výrazná.

KDH má silné zastúpenie na úrovni obcí


Napriek tomu považuje komunálnu úroveň za významnú silu KDH. „Stále máme veľmi silné zastúpenie na úrovni obcí. Dnes víťazia mnohí nezávislí kandidáti, ale pokiaľ by sme to zobrali stranícky, tak KDH je najsilnejšou politickou stranou na počet starostov, ktorá má na vidieku zastúpenie,“ uviedol.

Spojené komunálne a župné voľby sa na Slovensku uskutočnia 24. októbra 2026. Voliť si v nich budeme starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj predsedov a poslancov samosprávnych krajov.

Celý rozhovor s Františkom Mikloškom





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Zdroj: SITA.sk - Mikloško: Silnou stránkou KDH zostáva komunálna politika, strana však stratila pozície vo veľkých mestách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
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