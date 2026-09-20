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20. septembra 2026
Koalícia môže prísť o väčšinu. Taraba tvrdí, že Slyško po jeho návrate opustí Hlas
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Štátny rozpočet
Zároveň však Taraba skonštatoval, že sa nevráti do parlamentu robiť žiaden bordel, ako napríklad „prvoplánovo vyťahovať (hlasovaniu) kartičku". Keď sa minister životného prostredia
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20.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň však Taraba skonštatoval, že sa nevráti do parlamentu robiť žiaden bordel, ako napríklad „prvoplánovo vyťahovať (hlasovaniu) kartičku".
Keď sa minister životného prostredia Tomáš Taraba vráti do parlamentu, vládna koalícia už nebude mať väčšinu. Vyhlásil to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza. Podľa neho totiž poslanec za Hlas-SD Peter Slyško oznámil na poslaneckom klube, že v momente, ako sa Taraba vráti, on klub Hlasu opustí.
Slyško dal zároveň podľa Tarabu status na sociálnej sieti, že plne politicky stojí za Tarabom. Zatiaľ však k prípadným ďalším poslancom, ktorí by ho mohli podporovať, podľa vlastných slov nepovie nič viac. „Táto vládna koalícia po intrigách pána (Andreja) Danka, sa nebude opierať, podľa môjho vedomia, ktoré mám, o parlamentnú väčšinu," vyhlásil Taraba.
Zároveň však Taraba skonštatoval, že sa nevráti do parlamentu robiť žiaden bordel, ako napríklad „prvoplánovo vyťahovať (hlasovaniu) kartičku". „Ale čo budem robiť určite, je brániť rozpočet, aby teraz v predvolebnom roku ho nerozbili," zdôraznil minister.
Zároveň tiež spochybnil, že by mal vstúpiť do strany Smer-SD s tým, že štábna kultúra vládnej koalície je táká, že o svojom odvolaní sa dozvedel z médii. „Keď vám niekto nevie povedať do očí, že vás ide o dve hodiny odvolať, tak asi sa nebavíme o tom, že vstúpim do Smeru," dodal Taraba.
Podľa predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga sa ku Slyškovi ako podporovateľ Tarabu pridá aj Ján Ferenčák. „Ktorý má veľmi blízko, myšlienkovo a názorovo, k pánovi Tarabovi. A to bude skupina, ktorá tu bude rozhodovať o tom, či bude tu štátny rozpočet alebo nebude štátny rozpočet a ako sa bude fungovať do budúcna," uviedlo Gröhling.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia môže prísť o väčšinu. Taraba tvrdí, že Slyško po jeho návrate opustí Hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa minister životného prostredia Tomáš Taraba vráti do parlamentu, vládna koalícia už nebude mať väčšinu. Vyhlásil to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza. Podľa neho totiž poslanec za Hlas-SD Peter Slyško oznámil na poslaneckom klube, že v momente, ako sa Taraba vráti, on klub Hlasu opustí.
Taraba zatiaľ nechce hovoriť o ďalších poslancoch
Slyško dal zároveň podľa Tarabu status na sociálnej sieti, že plne politicky stojí za Tarabom. Zatiaľ však k prípadným ďalším poslancom, ktorí by ho mohli podporovať, podľa vlastných slov nepovie nič viac. „Táto vládna koalícia po intrigách pána (Andreja) Danka, sa nebude opierať, podľa môjho vedomia, ktoré mám, o parlamentnú väčšinu," vyhlásil Taraba.
Zároveň však Taraba skonštatoval, že sa nevráti do parlamentu robiť žiaden bordel, ako napríklad „prvoplánovo vyťahovať (hlasovaniu) kartičku". „Ale čo budem robiť určite, je brániť rozpočet, aby teraz v predvolebnom roku ho nerozbili," zdôraznil minister.
Taraba spochybnil vstup do Smeru
Zároveň tiež spochybnil, že by mal vstúpiť do strany Smer-SD s tým, že štábna kultúra vládnej koalície je táká, že o svojom odvolaní sa dozvedel z médii. „Keď vám niekto nevie povedať do očí, že vás ide o dve hodiny odvolať, tak asi sa nebavíme o tom, že vstúpim do Smeru," dodal Taraba.
Podľa predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga sa ku Slyškovi ako podporovateľ Tarabu pridá aj Ján Ferenčák. „Ktorý má veľmi blízko, myšlienkovo a názorovo, k pánovi Tarabovi. A to bude skupina, ktorá tu bude rozhodovať o tom, či bude tu štátny rozpočet alebo nebude štátny rozpočet a ako sa bude fungovať do budúcna," uviedlo Gröhling.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia môže prísť o väčšinu. Taraba tvrdí, že Slyško po jeho návrate opustí Hlas © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Štátny rozpočet
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