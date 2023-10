Mikloško vyzval ministerstvo vnútra na riešenie situácie v rómskej osade v Telgárte, pri letnom požiari prišlo o domov 60 detí

Monitoring pre požiar

Výzva pre ministerstvo

6.10.2023 (SITA.sk) - Komisár pre deti vyzval ministerstvo vnútra k riešeniu situácie detí v rómskej osade v Telgárte.V stredu 4. októbra vykonal komisár pre deti monitoring v danej rómskej osade pre požiar, ktorý vznikol 20. júla. Pri požiari zomrelaosoba a o strechu nad hlavou prišlo. Aktuálne sú umiestnení v šiestich stanoch bez vykurovania.Informoval o tom Úrad komisára pre deti. Ako Úrad komisára pre deti vysvetlil, Dohovor o právach dieťaťa deklaruje právo dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj.„Zároveň štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, a teda aj SR, musia v rámci svojich možností prijať potrebné opatrenia za účelom poskytnutia pomoci rodičom a iným osobám, ktoré sa starajú o dieťa, pre vykonávanie tohto práva a v prípade potreby musia poskytovať materiálnu pomoc a podporovať programy, predovšetkým v súvislosti so zabezpečením potravín, oblečenia a bývania," uviedol úrad a pokračoval, že deťom a ich rodinám pred zimným obdobím spôsobuje najväčší problém vhodné bývanie, a preto vyzýva príslušné orgány na čele s ministerstvom vnútra a sekciou krízového riadenia, aby spolupracovali so starostom obce Telgárt.Podľa komisára pre deti je potrebné zabezpečiť generátory na vykurovanie stanov a urýchlene konať ohľadom vysporiadania pozemkov, aby bolo možné umiestniť unimobunky, čo by podľa komisára výrazne prispelo k riešeniu situácie. Komisár pre deti vyzval ministerstvo aj k zriadeniu preventívneho mechanizmu krízového riadenia. Ten by sa zaoberal riadením procesov, v súvislosti s riešením podobných tragédií, aká sa udiala v obci Telgárt.