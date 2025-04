Miklušovu väznicu čaká obnova, ide o jednu z najvýznamnejších historických budov v Košiciach

Kľúčová aktivita projektu

12.4.2025 (SITA.sk) - Miklušovu väznicu čaká obnova za necelé dva milióny eur. Rekonštrukcia má byť realizovaná v rámci projektu #4museums: Inovatívna ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva. Projekt prepája Slovensko a Maďarsko a prekračuje geografické, ale aj kultúrne hranice.Vďaka spolupráci medzi partnermi prináša príležitosť prepojiť odborné znalosti a skúsenosti pri ochrane a modernom sprístupňovaní historických pamiatok. Prostriedky na rekonštrukciu sú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg VI - A Maďarsko - Slovensko. Zavŕšená by mala byť do leta v roku 2027.Rekonštrukcia Miklušovej väznice v Košiciach je jednou z kľúčových aktivít projektu. Jedna z najvýznamnejších historických budov v metropole východu by sa mala dočkať komplexnej obnovy. Tá okrem rekonštrukcie štruktúry budovy zahŕňa aj modernizáciu interiéru a exteriéru. Vzniknúť by mala aj moderná expozícia, ktorá prinesie nový pohľad na históriu väzenstva a príbehy spojené so súdnymi rozsudkami.Výška podpory z európskych prostriedkov je viac ako 1,5 milióna eur. Ďalšie prostriedky by mali byť zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) . Na projekte spolupracujú Východoslovenské múzeum v Košiciach, Gemersko - malohontské múzeum, Obec Iža, mesto Vásárosnamény, ku ktorým sa pripojili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Škola umeleckého priemyslu . Posledné dve zmienené inštitúcie by mali priniesť nové perspektívy v oblasti edukácie a popularizácie kultúrneho dedičstva."Sme veľmi radi, že po dvojročnom úsilí pri projektovej iniciatíve sa nášmu krajskému múzeu podarilo uzavrieť prípravnú fázu. Jedna z najzachovalejších gotických budov v Košiciach, plná úchvatných príbehov a historických míľnikov, konečne získa nový "šat", ktorý v modernom 21. storočí pretrvá roky pre ďalšie generácie návštevníkov, laickej i odbornej verejnosti. Toto miesto vnímame ako celoeurópsky unikát nielen v kontexte budovy, ale aj charaktere jej poslania," vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Košická župa je zriaďovateľom väznice."Už pri samotnom kreovaní novej pútavej expozície bolo náročné vypracovať koncept, v ktorom architekti vycítia šancu na sebarealizáciu, na experiment ale aj na konvenciu. To všetko pri zachovaní pôvodnej atmosféry väznice, autentickosti tajomných priestorov, ale aj s výrazným využitím novodobých technológií, atraktívnou prezentáciou príbehu a dôrazom najmä na históriu väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Chceme oživiť takpovediac "pracovisko" mestského kata a veríme, že na konci projektu bude nová expozícia ašpirovať na mnohé múzejné či architektonické ocenenia," uviedol riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš.Výmena poznatkov by mala umožniť prepojiť tradičné múzejníctvo s digitálnou érou. Historické dedičstvo by sa tak mohlo dostať bližšie k ľuďom, napríklad prostredníctvom interaktívnych expozícií, digitalizovaných zbierok či virtuálnej reality.Projekt sa zameriava aj na vzdelávacie aktivity či odborné workshopy, s cieľom podporiť výmenu skúseností a prehĺbiť cezhraničné vzťahy v oblasti kultúry a histórie. Cezhraničná spolupráca taktiež prispieva k posilneniu kultúrnych väzieb medzi oboma krajinami a prináša nové impulzy pre rozvoj múzejných inštitúcií.