Slovenský trh práce potrebuje dobre riadenú migračnú politiku, upozorňujú personalisti

Rekordný počet voľných pracovných miest

Domáca pracovná sila nestačí

Systém národných víz bol krokom správnym smerom

Nový postup zamestnávania

Systém ešte stále nie je optimálny

12.4.2025 (SITA.sk) - Slovákov je čoraz menej a počet voľných pracovných miest u nás neustále rastie. Zamestnávatelia ich nedokážu obsadiť aj napriek stúpajúcemu počtu cudzincov , ktorí tu pracujú.Podľa odborníkov z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) sú to všetko signály, naznačujúce potrebu flexibilnejšieho systému prijímania pracovnej sily zo zahraničia, ktorý by dokázal rýchlo reagovať na zmeny podmienok na trhu práce Začiatkom tohto roka bol na Slovensku rekordný aj počet voľných pracovných miest, ktorý vo februári po prvýkrát prekročil 100-tisíc. A to napriek tomu, že počet cudzincov, ktorí u nás pracujú, sa zvýšil tiež na historicky najvyšší – bezmála 118-tisíc. Tieto čísla poukazujú podľa personalistov na dve dôležité skutočnosti."Prvou je, že slovenský trh práce čelí výraznému nedostatku pracovnej sily, čo je dôsledkom nízkej nezamestnanosti a demografických zmien. Druhou skutočnosťou je rastúci význam zahraničných pracovníkov, ktorí sa stávajú kľúčovou súčasťou slovenského hospodárstva najmä v odvetviach s dlhodobo nedostatkovými profesiami," hovorí Vladimír Jančo , riaditeľ personálnej agentúry TRANSFER Slovakia. Podľa neho by dnes bez zahraničnej pracovnej sily mnohé podniky u nás neboli schopné pokryť svoje personálne potreby."Domáca pracovná sila jednoducho nestačí pokrývať dopyt – či už kvôli demografickému vývoju, nízkej mobilite alebo nezáujmu o niektoré typy prác. Aj rekordný počet voľných pracovných miest napriek rekordnému počtu pracujúcich cudzincov poukazuje na to, že slovenskí zamestnávatelia musia čoraz viac hľadať riešenia mimo hraníc našej krajiny," potvrdzuje jeho slová Matúš Buša, operačný manažér TRANSFER Slovakia.V minulom roku mal pomôcť obsadiť cudzincami dlhodobo neobsadené pracovné pozície v priemysle systém národných víz. Pre mnohých zamestnávateľov znamenal aspoň čiastočné riešenie situácie, kedy na trhu dlhodobo chýbala domáca pracovná sila. Aj podľa zástupcov personálnych agentúr išlo o užitočný nástroj, ktorý výrazne zjednodušil a urýchlil proces zamestnávania pracovníkov z tretích krajín.Jindřich Hodek z agentúry INDEX NOSLUŠ hovorí, že systém národných víz bol krokom správnym smerom. Mal však podľa neho aj svoje obmedzenia."Časť firiem kritizovala jeho pomalosť, byrokraciu a nepredvídateľnosť výsledku. Proces získania víz bol podľa nich príliš zdĺhavý a kapacity štátnej správy často nedostačovali – kameňom úrazu bola najmä nepripravenosť zastupiteľských úradov na spracovanie vysokého počtu žiadostí. Navyše nešlo o systém plne prispôsobený potrebám trhu, ktorý bol zároveň veľmi skoro ukončený, a to aj napriek tomu, že počet reálne prichádzajúcich pracovníkov do výroby sa ani nepriblížil schválenej kvóte," sumarizuje Hodek. Ako dodal, z pohľadu dlhodobého riešenia národné víza nestačia.V súčasnosti už o národné víza v oblasti priemyslu nie je možné žiadať. Pre príslušníkov tretích krajín odporúča ÚPSVaR využívať nový postup zamestnávania, ktorý je účinný od 15. 7. 2024.Nový postup sa zameriava na zjednodušenie administratívneho procesu a lepšie koordinovanie medzi zamestnávateľmi, zastupiteľskými úradmi a cudzineckou políciou, no hoci má ambíciu byť efektívnejší, jeho realizácia je podľa V. Janča v praxi aj tak komplikovaná."Keďže pre cudzincov v rámci Schengenu už Slovensko nie je atraktívne, musíme potenciálnych zamestnancov hľadať mimo tohto priestoru, čo celý proces výrazne komplikuje," hovorí Jančo.Podľa Janča najväčšou prekážkou ostáva nutnosť čakať na termín na zastupiteľstvách a následne na cudzineckej polícii, čo prináša predĺženie procesu. Vzhľadom na časovú náročnosť možno povedať, že systém ešte stále nie je optimálny a zamestnávatelia by privítali ďalšie skrátenie administratívnych lehôt a zjednotenie postupu na jednotlivých úradoch.