MIKULÁŠ Č. PRIZNAL VINU V KAUZE PRÍPRAVY VRAŽDY S. VOLZOVEJ

Bratislava 23. mája - Na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. vo štvrtok pred senátom Okresného súdu Bratislava II v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej priznal svoju vinu. Senát však jeho vyhlásenie po krátkej porade neprijal.





"Som vinný," povedal Mikuláš Č., ktorý si v súčasnosti odpykáva doživotný trest za iné vraždy. Súd nariadil riadne dokazovanie jeho výsluchom.Mikuláš Č. vypovedal, že o požiadavke bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. na spoločné stretnutie sa dozvedel od svojho komplica Miloša K. niekedy v roku 1997. Tvrdí, že na ich stretnutí po prvý raz počul meno Volzovej, s ktorou mal podľa jeho výpovede Pavol R. "nejaké problémy a chcel, aby ich černákovci vyriešili svojím spôsobom". Dodal, že požiadavkou bolo, aby jeho vtedajšia spoločníčka "bez stopy zmizla", vzhľadom na výšku odmeny súhlasili.Následne sa mal dohodnúť s Róbertom L. na detailoch, pretože jeho skupina mala mať na starosti sledovanie a napokon aj likvidáciu Volzovej, ktorá pôsobila v ich regióne, teda v hlavnom meste.Zástupca Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava v podanej obžalobe argumentuje tým, že obžalovaní sa mali aktívne podieľať na príprave vraždy. Keďže samotný skutok nestihli vykonať, pretože Mikuláša Č. zadržali, skonštatoval, že ide o trestný čin vraždy v štádiu prípravy.Právny zástupca poškodenej Roman Kvasnica navrhoval náhradu škody poškodenej vo výške 6500 eur, z toho bola morálna škoda vo výške 5000 eur a 1500 náhrada trov konania. Súd prijal len morálnu škodu a odkázal právneho zástupcu na civilné konanie. Obhajcovia obžalovaných navrhli poučiť znalkyňu, s ktorou Róbert L. absolvoval detektor lži.V kauze je okrem Mikuláša Č. obžalovaný exriaditeľ televízie Markíza a minister hospodárstva Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel a aj komplic banskobystrického bosa Miloš K.Podľa medializovaných informácií začala polícia prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Č. Práve on v minulosti vypovedal, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských. Verziu potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K.Kýbel ich tvrdenia v minulosti poprel. Pavol R. výpoveď označil za výmysel. Ešte pred prevalením sa kauzy tvrdil, že s černákovcami sa kontaktoval preto, aby si u nich overil, či si práve Volzová neobjednala jeho likvidáciu.Pavol R. je v tejto kauze stíhaný na slobode. Nedávno o tom rozhodol Krajský súd (KS) v Bratislave. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Michal Šúrek podal obžalobu koncom minulého roka. Dva razy sa neúspešne pokúšal, aby bol Pavol R. vo veci stíhaný väzobne.Ide o prvý prípad v histórii Slovenska, keď pred súdom stojí bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a aj pojednávajú v kauzách viacerých exministrov, no nie v takej závažnej trestnej veci.Pavol R. zároveň spolu s podnikateľom Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, čelí aj obžalobe v kauze televíznych zmeniek.