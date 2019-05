Výstup na Dhaulágirí severozápadným hrebeňom sa P. Hámorovi nepodaril

Na archívnej snímke slovenský horolezec Peter Hámor. Foto: TASR FOTO TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR FOTO TASR - Oliver Ondráš

Poprad 23. mája (TASR) - Snaha o prvovýstup na Dhaulágirí (8167 metrov nad morom) doteraz nezdolaným severozápadným hrebeňom slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi nevyšla. Spolu s dvojicou rumunských horolezcov, ktorými sú Horia Colibasanu a Marius Gane, pritom mali najťažšiu časť už za sebou. Pre TASR to potvrdila manželka Hámora Mária Hámorová s tým, že trojicu na hrebeni opäť zastavil silný vietor.Horolezci pritom potrebovali len niekoľko dní stabilného počasia, aby cestu dokončili, avšak nedočkali sa.“ priblížila Hámorová.Dodala, že veľa prvovýstupov v Himalájach sa tento rok zrušilo pre počasie. Slovensko-rumunská trojica tak nebola jediná, ktorej sa to nepodarilo. „skonštatovala Hámorová.Podľa nej ich najviac mrzí, že tú najťažšiu časť cesty už mali v podstate prelezenú a ostalo im dokončiť hrebeň. Ten síce nie je krátky, avšak v prípade priaznivých poveternostných podmienok by ho zrejme dokončili. „doplnila Hámorová.Do Káthmandu odletel najúspešnejší slovenský horolezec 10. marca s jasným cieľom, zdolať siedmu najvyššiu horu sveta cestou, ktorou ešte nikto nikdy nešiel. Dhaulágirí bola pritom poslednou z osemtisícoviek, ktorú Hámor zdolal, a uzavrel tak tzv. korunu Himalájí. Stal sa teda prvým Slovákom, ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek v najvyšších horách sveta.