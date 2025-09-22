Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Meniny má Móric
 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

Mikuláš Černák stojí pred najdôležitejším verdiktom, v hre je jeho návrat na slobodu


V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie súdu, na ktorom ...



66333700b48fb703545993 676x542 22.9.2025 (SITA.sk) -



V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie súdu, na ktorom rozhoduje o návrhu na podmienečné prepustenie na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu. Návrh podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pridal aj samotný Černák.

Odročenie konania v máji


Zasadnutie sa koná vo väzenskej kinosále, Zbor väzenskej a justičnej stráže tam umožnil vstup dvom desiatkam novinárov, avšak nesmú mať pri sebe mobilné telefóny ani fotoaparáty. Pre verejnosť bolo k dispozícii 40 miest. Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, má na zasadnutie vo väznici vyčlenené tri dni, od pondelka dňa do stredy.

Súd v tejto trestnej veci naposledy konal v máji, verejné zasadnutie vtedy odročil po tom, ako mu prokurátorka Monika Brodanská predložila dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktoré nekorešpondujú s kladným hodnotením na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka jeho vedením.

Súd odročením získal čas na to, aby sa s dokumentmi v rozsahu stoviek strán oboznámil. Na verejnom zasadnutí začiatkom apríla sa traja znalci z odboru psychiatrie a psychológie vyjadrili k odsúdenému Černákovi a jeho resocializačnej prognóze, ich posudky boli pre odsúdeného priaznivé.

Kladné hodnotenia a výpoveď Černáka


Súd mal k dispozícii aj aktualizované hodnotenie odsúdeného z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, jeho závery boli tiež kladné. Na zasadnutí začiatkom apríla prehovoril aj Mikuláš Černák. Roky, v ktorých šéfoval mafii, označil za zlé obdobie. Nespochybnil ani to, že výsledkom boli aj obete. Dodal však, že o trestnej činnosti prehovoril dobrovoľne a dobrovoľne začal spolupracovať s prokurátormi a nič za to nežiadal.


Černák sa podľa právoplatného rozsudku v rokoch 1994 až 1997 osobne zúčastnil na vraždách šiestich osôb, pričom išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 si Černák už z väzenia objednal smrť podnikateľa Mariána Karcela.

Odsúdený začal neskôr spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Okresný súd v Banskej Bystrici v tejto súvislosti na verejnom zasadnutí v auguste 2020 schválil dohodu o vine a treste, v rámci ktorej sa na doživotie odsúdený bývalý boss banskobystrického podsvetia priznal k 16 skutkom, z toho k 14 vraždám. Súd v tejto súvislosti upustil od uloženia súhrnného trestu, keďže skôr uložený výnimočný trest odňatia slobody na doživotie v tretej nápravnovýchovnej skupine považoval za dostatočný.







Zdroj: SITA.sk - Mikuláš Černák stojí pred najdôležitejším verdiktom, v hre je jeho návrat na slobodu © SITA Všetky práva vyhradené.

