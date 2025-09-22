Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2025

Smer-SD je v prieskume tesne druhý, o tretie miesto je boj a Demokrati sú pod piatimi percentami


Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ho 21,2 percenta voličov. Ukazujú ...



premier robert fico 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ho 21,2 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry SANEP pre televíziu Ta3. Prieskum bol realizovaný v dňoch 9. až 16. septembra, na vzorke 2 500 respondentov.

Hlas-SD na treťom mieste


Za progresívcami skončila strana Smer-SD, volilo by ju 20,6 percenta opýtaných. S výraznejším odstupom obsadila tretie mesto strana Hlas-SD so ziskom 9,9 percenta voličských hlasov. V tesnom závese za ňou skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 9,8 percenta respondentov. Nasleduje hnutie Slovensko s podporou 7,7 percenta opýtaných a strana Sloboda a Solidarita (SaS) so 7,2 percentami.

Do Národnej rady (NR) SR by sa dostalo ešte Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), volilo by ho 6,4 percenta účastníkov prieskumu. Brány parlamentu by ale neprekročili Demokrati, ktorým by svoj hlas dalo 4,4 percenta opýtaných. Mimo NR SR by ostala aj Maďarská Aliancia, vo voľbách by ju podporili štyri percentá respondentov. Tesne za ňou skončila v súčasnosti koaličná Slovenská národná strana, získala by 3,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa nedostalo ani hnutie Sme rodina so ziskom 2,7 percenta voličských hlasov.

Väčšina by išla voliť


Po prepočítaní hlasov na mandáty by hnutie PS obsadilo 38 kresiel v parlamente. Smer by získal o jedno menej, teda 37. Hlas aj Republika by získali zhodne po 18 mandátov. Hnutie Slovensko by malo 14 poslancov, SaS 13 a kresťanskí demokrati by obsadili 12 kresiel v NR SR. Súčasné opozičné strany by boli schopné vyskladať veľmi tesnú väčšinu, spolu by mali 77 poslancov. Smer a Hlas by spolu s Republikou mali 73 poslancov.

Účasť vo voľbách deklarovalo 69,5 percenta opýtaných. Ďalších 22,4 percenta respondentov by voliť nešlo a 8,1 percenta účastníkov prieskumu ešte nebolo rozhodnutých.


Zdroj: SITA.sk - Smer-SD je v prieskume tesne druhý, o tretie miesto je boj a Demokrati sú pod piatimi percentami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum agentúry SANEP Prieskum preferencií politických strán
