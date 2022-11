Mikuláš príde a rozsvieti Dúbravku

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Stretnúť anjela aj čerta, rozsvietiť vianočný stromček, odniesť si prekvapenie. To všetko čaká najmenších s príchodom Mikuláša. Do Dúbravky zavíta presne 6. decembra pred Dom kultúry Dúbravka. Zábavný program pre celú rodinu štartuje od 16tej pred kultúrnym domom. Chýbať v ňom nebudú ani mikulášske príbehy so speváčkou Lenkou Rakarovou či vianočné koncertovanie s duom SuriKaty.Súčasťou popoludnia bude spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka a svetiel pred kultúrnym domom.Vstup na podujatie je voľný!Informačný servis