Zomrel čínsky exprezident Ťiang Ce-min, podľahol ťažkej chorobe

Čínu previedol historickými zmenami

V zákulisí mocenského boja

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 96 rokov zomrel v stredu bývalý čínsky prezident Ťiang Ce-min , ktorý krajinu vyviedol z izolácie po tom, ako armáda v roku 1989 brutálne potlačila prodemokratické protesty na Námestí nebeského pokoja a podporoval ekonomické reformy, ktoré viedli k desaťročiu prudkého rastu.Podľa štátnej televízie a agentúry Sin-chua skonal Ťiang v dôsledku leukémie a zlyhania orgánov v Šanghaji, kde v minulosti pôsobil ako starosta a tajomník Komunistickej strany.Ťiang, ktorý bol po nepokojoch v roku 1989 prekvapivým výberom do čela rozdelenej strany, napokon Čínu previedol historickými zmenami, vrátane obnovenia trhovo orientovaných reforiem, návratu Hongkongu spod britskej správy v roku 1997 a tiež vstupu Pekingu do Svetovej obchodnej organizácie v roku 2001.I keď sa Čína navonok otvárala, Ťiangova vláda naďalej potláčala disent, zatvárala aktivistov bojujúcich za ľudské a pracovné práva či demokratické zmeny a zakázala hnutie Fa-lun Kung, ktoré vládna strana považovala za hrozbu pre svoj mocenský monopol.Ťiang sa síce svojej poslednej oficiálnej funkcie vzdal v roku 2004, no naďalej pôsobil v zákulisí mocenského boja, ktorý napokon v roku 2012 viedol k vzostupu súčasného prezidenta Si Ťin-pchinga.