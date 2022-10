Mikulcovo ministerstvo monitoruje situáciu s nelegálnymi migrantmi

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) monitoruje situáciu s nelegálnymi migrantmi. Za uplynulý deň bolo na Slovensku zadržaných 68 nelegálnych migrantov.Ak je to nutné, rezort poskytuje do zasiahnutých oblastí základné potreby. Okresné úrady, ktoré patria pod MV SR, sú tiež pripravené pomôcť, ak to bude potrebné. Uviedla to hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová Potreby, ktoré vyžaduje situácia, koordinuje Sekcia krízového riadenia MV SR. Jej generálna riaditeľka Michaela Kaňová priblížila, že v teréne majú momentálne postavených niekoľko stanov, distribuovali deky aj ohrievače a poskytli bagety i vody. Rezort vnútra tiež zabezpečil unimobunky, ktoré slúžia ako zázemie pre príslušníkov Policajného zboru.„Situáciu pozorne monitorujeme. Faktom je, že problematiku nelegálnej migrácie riešime kontinuálne a dlhodobo. Dôkazom toho je zadržaných za tento rok približne 2000 migrantov a cca 130 prevádzačov. Aktuálna situácia si však vyžaduje dôsledný monitoring, v prípade potreby rezort zabezpečuje základné potreby – postavené sú stany, distribuovali sme potraviny či ohrievače," vysvetlil šéf rezortu vnútra Roman Mikulec