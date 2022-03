Mikulcovo ministerstvo nakúpilo tovary a služby v súvislosti s vojnou na Ukrajine za milióny eur, najväčší biznis urobili tri firmy

Najväčší biznis urobili tri firmy

Mikulec bude čeliť odvolávaniu

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s utečeneckou krízou spôsobenou vojnou na Ukrajine ministerstvo vnútra doteraz priamo a bez súťaže nakúpilo tovary a služby spolu za 12, 5 milióna eur. Uvádza to v tlačovej správe Nadácia Zastavme korupciu . Pripomína pritom, že výber dodávateľov priamym rokovacím konaním je zo zákona možný, pokiaľ sú splnené tri podmienky.„Ak ide o mimoriadnu udalosť, čo vojna na Ukrajine je, nákupom sa rieši humanitárna kríza a obstarávateľ je v časovej tiesni. Aj tu by však mal dávať pozor na hospodárnosť vynakladaných prostriedkov," skonštatovala šéfka nadácie Zuzana Petková Pozor si podľa nej treba dávať aj na konflikt záujmov, teda aby predstaviteľ štátu nedohadzoval zákazky svojim kamarátom.Pri porovnaní objemu tržieb k získaným zákazkám najväčší biznis so štátom podľa nadácie urobili tri súkromné firmy. „Globalgastro (dodáva stravu), ktorý mal za posledné účtovné obdobie tržby len okolo stotisíc eur, pričom zákazky na ministerstve vnútra získal až za 1,6 milióna," povedala Petková.Ďalšou firmou je podľa nej TwoF. „Štát ju zazmluvnil na dodávku potravinového balíčka na 693-tisíc eur s tržbami 100-tisíc eur. Spoločnosť Sawbac má dodať hygienické balíčky za 1,6 milióna eur, čo prevyšuje jej tržby o pol milióna eur," vysvetlila Petková.Nadácia tiež poukazuje na príklad živnostníka zo Sniny, ktorý má rezortu dodať skladové stany. „Ten je zaujímavý aj preto, že jeho podnikanie je zamerané na predaj maliarskych potrieb a s dodávkou skladových stanov nemá žiadne skúsenosti. Pri priamom rokovacom konaní sa očakáva, že budú oslovené firmy, ktoré sa predmetu zákazky profesionálne venujú," uviedla Petková.Zároveň pripomenula, že najviac kritizovanou je zmluva so spoločnosťou Dustream production za 2,5 milióna eur s DPH na „Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov.” „Minister vnútra Roman Mikulec má dnes (30. marca pozn. redakcie) kvôli nej čeliť odvolávaniu. Firmu mu totiž poradil premiérov známy Július Slovák. Jeho firma GD Identitity v minulosti pracovala pre OĽaNO , ozvučovala volebnú noc," dodala Petková.