Resell - práca ako z rozprávky

Vysnívané povolania nikdy nebrali do úvahy to, aká hodinová mzda s k ním vzťahuje alebo akú perspektívu majú v dlhodobom obzore. Všetky tie výplody detskej fantázie vyplývali z vášne a na ničom inom nezáležalo. S dospievaním sa kryštalizovala osobnosť a začali sme vnímať svet už aj v iných rovinách. Napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že málokto z našich čitateľov zvažoval za svoje vysnívané detské alebo už dospelé povolanie - reselling.

Resell - kúpa za 55 € predaj za 9 000 €?

Nie, ten nadpis vyššie nie je žiadnym clickbaitom, ale jedna sa o skutočnú dennú prax mnohých ľudí súčasnej doby. Prečo sa v úvodzovkách obyčajná skateboard doska, ktorá vstúpila pôvodne do predaja za približne 55 EUR, predala na nemenovanom internetovom obchode/bazáre za viac ako 9 000 EUR? Iba tento konkrétny predaj skateboard dosky, kolaborácie značky SUPREME a LOUIS VUITTON predstavuje viac ako 500 % profit z predaja jednej jedinej veci. Len si predstavte tie kopy peňazí, ktoré je možné takto získať. Práve na tomto princípe funguje pracovné povolanie resell. V slovenčine zatiaľ nemáme výraz, ktorý by dostatočne adekvátne opisoval charakteristiku, ale môžete si to predstaviť ako nakupovanie rôznych prémiových, luxusných, značkových produktov s cieľom ďalšieho predaja.

Hlavné výhody resellingu

Okrem toho, že samotné povolanie vyzerá naozaj rentabilne, skrýva v sebe celú škálu ďalších výhod.

Nepotrebujete počiatočný kapitál

Pri rozbiehaní podnikania je mimoriadne dôležité vyčleniť si určitú hotovosť na počiatočné náklady, tie však v tomto prípade nevznikajú. Pokiaľ aj nedisponujete peniazmi na to kúpiť nejaký drahý kus oblečenia, stačí nájsť potenciálneho zákazníka, informovať ho o cene s vašou prirážkou a business môže začať!

Žiadne zásoby = žiadne sklady = žiadne náklady

Ak chcete predávať produkty online, nemusíte nevyhnutne držať zásoby. Musíte sa zamerať iba na to, kde bude predávať, avšak s boomom v resellingu nebude problém nájsť predajné platformy.

Zisk si určujete vy!

V rámci resell predaja nemusíte dodržiavať maloobchodnú cenu odporúčanú výrobcom. Predajné kanály vám umožňujú nastaviť si vlastné ceny, teda aj vlastnú mieru zisku a potom už záleží len na vašej schopnosti vyjednávať.