Mikulcovo ministerstvo sa ohradilo voči tvrdeniam opozičných politikov o migrantoch a adresovalo im výzvu

Ostávať na Slovensku nechcú

Riešiť to treba európskej úrovni

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa ohradilo voči tvrdeniam opozičných strán o nelegálnej migrácii. Vyzvalo tiež politikov z opozície, aby priložili ruku k dielu, ak chcú naozaj pracovať pre ľudí.„Ministerstvo vnútra intenzívne komunikuje s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí , rovnako aktívne a pravidelne informuje o krokoch vládu SR. Rezort vyčlenil príslušníkov Policajného zboru na ochranu maďarsko-srbskej hranice, ktorí už dlhšiu dobu na danom úseku aktívne pracujú. Ak si niekto myslí, že zastaví sekundárnu migráciu v rámci Schengenu zavedením vnútorných kontrol na hraniciach, je to rovnaké, ako myslieť si, že zastavíme prúdenie zimy do domu zatvorením dverí na toalete bez toho, že zavrieme vonkajšie dvere domu," uviedlo MV SR vo svojom vyhlásení, ktoré zaslala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Na Slovensku sa momentálne sústreďujú nelegálni migranti, a to v dôsledku zavedenia hraničných kontrol Česka voči Slovensku. Došlo k nim napriek tomu, že tento krok bol na predošlých rokovaniach avizovaný ako krajné riešenie. Títo nelegálni migranti nemajú záujem zotrvať na Slovensku, ich cieľom je najmä Nemecko.MV SR sa usiluje postarať sa o nich počas ich pobytu na Slovensku, no zdôraznilo, že cieľom nie je dlhodobo ich tu ubytovať. Nelegálni migranti sú sústredení najmä v stanovom mestečku v Kútoch.Česká strana ich na Slovensko vracia neraz bez dodržania readmisných dohôd. Problematike sa venujú odborníci zo Sekcie krízového riadenia, Policajného zboru, Migračného úradu, ale aj okresné úrady, samosprávy, či neziskové organizácie a zástupcovia cirkvi.Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) komunikuje s predstaviteľmi Európskej komisie. Cieľom by mala byť ochrana vonkajšej hranice schengenského priestoru, aby sa obmedzil vstup nelegálnych migrantov do európskeho priestoru.MV SR zdôraznilo, že túto tému je potrebné riešiť na európskej úrovni, aby nedošlo k tomu, že zo Slovenska sa stane dlhodobá prechodná stanica.