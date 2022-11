Miele predstavuje nový model sušičky s úsporným čerpadlom

8.11.2022 (Webnoviny.sk) -Dôležitým krokom k väčšej udržateľnosti v domácnosti bolo zavedenie sušičky bielizne s tepelným čerpadlom: zatiaľ čo bežné kondenzačné sušičky alebo sušičky s odvodom vzduchu stále dosahujú v najlepšom prípade triedu energetickej účinnosti B, sú najlepšie modely Miele s tepelným čerpadlom aktuálne o 10 % úpornejšie, než je medzná hodnota aktuálne najlepšej triedy energetickej účinnosti A+++.Z ekologického hľadiska sa novinka pochváli hneď v niekoľkých ohľadoch: s veľmi dobrou triedou energetickej účinnosti A++ spotrebuje Miele TCA 230 WP o 40 až 50 % menej elektriny ako najúspornejšie sušičky bez tepelného čerpadla, v závislosti od množstva bielizne a predtým použitom programe žmýkania. To však nie je všetko. Chladivo R290, ktoré je obzvlášť šetrné ku klíme má výrazne lepšie termodynamické vlastnosti ako ostatné bežne používané chladivá. Okrem toho je R290 úplne bez fluórovaných uhľovodíkov (HFC). To znamená, že potenciál globálneho otepľovania chladiva má pri jeho likvidácii oveľa menší vplyv na životné prostredie.Navyše, patentovaný systém PerfectDry zaisťuje na stupeň presné sušenie bielizne a chráni tak bielizeň napríklad pred presušením, takže odevy si dlhšie udržia svoj tvar. Osvedčená technológia EcoDry pracuje s bezúdržbovým výmenníkom tepla - a samozrejme ako stelesnenie šetrnej starostlivosti o bielizeň obsahuje patentovaný voštinový bubon Miele. Ak chcete do sušičky prihodiť ďalšiu bielizeň, žiadny problém! Pomocou funkcie AddLoad je možné zabudnutú bielizeň pridať aj tesne pred koncom programu.Ak milujete dokonale voňavé oblečenie, s novou sušičkou TCA 230 WP si môžete bielizeň jemne prevoňať aj počas sušenia, a to pomocou flakónov s vôňou FragranceDos od Miele. Nový základný model vysuší až 7 kilogramov bielizne a je vybavený pohodlným ovládacím systémom EasyControl s priamou voľbou jednotlivých programov.V záujme ochrany klímy spoločnosť Miele úplne vyradila zo svojho sortimentu sušičky bez tepelného čerpadla. Tento krok je ale spojený s uvedením už spomínaného nového základného modelu TCA 230 WP.Nový základný model sušičky za atraktívnu cenu 959 eur s radom praktických funkcií.Informačný servis