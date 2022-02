Mikulec by bol za disciplinárne konanie Žilinku, jeho dôvera v generálneho prokurátora je „veľmi, veľmi“ oslabená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) by bol za disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ak by bolo takéto riešenie legitímne.Povedal to v relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres s tým, že jeho dôvera v generálneho prokurátora je „veľmi, veľmi" oslabená.