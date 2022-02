Smer podal návrh na odvolanie Mikulca, vraj koordinoval a riadil činnosť „zločincov“ na NAKA (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie. Na tlačovej konferencii to dnes povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.Dôvodom je to, že Mikulec je podľa Smeru-SD na čele organizovanej skupiny obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorej cieľom je pozatvárať opozíciu. Fico tvrdil, že minister Mikulec koordinoval a riadil činnosť „zločincov“ na NAKA. „Čo tam ešte robí na tom ministerstve vnútra?" pýtal sa v pondelok šéf Smeru-SD s tým, že by mala „padnúť" celá vláda.Mimoriadna schôdza sa musí uskutočniť do siedmich dní. V tomto prípade sa program schôdze neschvaľuje a schôdza musí byť. Môže sa však stať, že sa pre obštrukciu poslancov koalície odloží na neskôr. Pod zvolanie schôdze sa podpísali okrem poslancov Smeru-SD aj nezaradení poslanci strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a skupina okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu.