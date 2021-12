Mikulec by chcel do kresla policajného prezidenta prioritne dosadiť Hamrana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasný policajný prezident Štefan Hamran je prioritným kandidátom ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) do funkcie stáleho prezidenta Policajného zboru.Povedal to po stredajšom rokovaní vlády. Hamran v utorok 30. novembra oznámil, že má záujem pokračovať vo funkcii aj v rámci riadneho mandátu. Potrebné podklady dal dokopy a zveril ich svojmu zástupcovi, aby ich odovzdal na personálnej sekcii.Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania na post prezidenta Policajného zboru prijímal rezort vnútra do 30. novembra.„Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru," uviedlo ešte v októbri ministerstvo.