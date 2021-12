Starosta sicílskeho mesta vysvetlil, prečo sa zaočkovalo až 104 percent obyvateľov

Väčšina mladých odišla

Oslavná atmosféra

Zodpovedné sú aj iné talianske obce

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kým mnohé európske vlády zvažujú povinné očkovanie proti koronavírusu a prijímajú opatrenia na podporu vakcinácie, v mestečku Palazzo Adriano na talianskom ostrove Sicília majú mieru zaočkovanosti, ktorá sa vymyká matematike - až 104 percent. Informoval o tom britský web The Guardian.Starosta Nicoló Grana má radosť, že v obci žije uvedomelá komunita. „Vyzerá to ako nemožná štatistika, ale v skutočnosti boli v Palazzo Adriano zaočkovaní aj tí obyvatelia, ktorí síce žijú v našom meste, aj keď nie sú oficiálnymi obyvateľmi, a tiež iní ľudia žijúci v susedných dedinách,“ povedal šéf radnice v Palazzo Adriano.Mesto má približne 2100 obyvateľov, no trpí tým, že väčšina mladých ľudí odišla za prácou do zahraničia alebo veľkých talianskych miest. Priemerný vek populácie v Palazzo Adriano je tak nad 60 rokov.Ak by sa ochorenie COVID-19 rozšírilo do tejto vekovej skupiny obyvateľstva, obciam ako Palazzo Adriano by hrozilo vymretie. Odkedy sú vakcíny dostupné, ľudia preto neváhajú s očkovaním a značná časť obyvateľov mesta si už nechala pichnúť alebo si zarezervovala i tretiu dávku.Starosta tvrdí, že v miestnych očkovacích centrách vládne takmer oslavná atmosféra. „Vyzerá to tam ako na populárnom mestskom festivale. Ľudia pochopili, že vakcínami vytvárajú štít, ktorý bude chrániť ich komunitu a zabezpečí prežitie obce,“ podotkol.Grana vraví, že v marci sa v Palazzo Adriano obávali najhoršieho: „Dve osoby, ktoré prišli z iného mesta a nevedeli, že sú pozitívne, nakazili niektorých obyvateľov. To vyvolalo epidémiu, ktorá postihla asi 16 miestnych. Našťastie sa v tom období rozbehla očkovacia kampaň.“Na konšpiračné teórie o vakcínach má svoj názor. Vraví, že ak by sa ľudia nenechali zaočkovať alebo by boli vakcíny také škodlivé, ako tvrdia niektorí odporcovia očkovania, namiesto 104-percentnej zaočkovanosti by bol teraz úplne iný príbeh - o desiatkach úmrtí na COVID-19 a znížení populácie mesta možno až na polovicu.„S vedomím, že osoba po vašom boku, vaši priatelia, ľudia, ktorí sú s vami v bare, sú očkovaní, cítite sa viac chránení, a teda slobodnejší,“ argumentuje starosta Palazzo Adriano.Okrem tejto obce je však v Taliansku aj niekoľko ďalších, kde sa k pandémii postavili s maximálnou zodpovednosťou. V Brinziu na severe v regióne Lombardsko je zaočkovaných takmer 97 percent z tamojších 789 obyvateľov a v dvojtisícovej Premane v rovnakej oblasti evidujú dokonca stopercentnú zaočkovanosť obyvateľstva.