Mikulec chce do Malaciek vpustiť nelegálnych migrantov, primátorovi zamlčiaval informácie

Humanitárne centrum

Poskytnutie ochrany

Tranzitní migranti

Dočasné núdzové ubytovanie

11.5.2023 (SITA.sk) - Podľa informácií primátora Malaciek Juraja Říhu má na Továrenskej ulici v areáli hasičskej záchrannej brigády MaZZ vzniknúť humanitárne centrum pre nelegálnych migrantov, ktorí nežiadajú o azyl, ale štát ich zároveň nevie vrátiť do domovskej krajiny.Mestský úrad o tom informoval v tlačovej správe. Rozhodnutie o vybudovaní humanitárneho centra v Malackách malo vzniknúť bez komunikácie s mestom.„Minister Roman Mikulec mal podpísať pred svojím odchodom kontingenčný plán a na jeho pokyn sme počas príprav ani nemali byť informovaní, čo považujem za absolútne neprípustné. Budem sa ďalej verejne pýtať, ako je možné, že o tak závažnej veci sa pred nami zamlčiavajú informácie," zdôraznil primátor Říha.Zberné miesto má podľa neho fungovať bez obmedzenia pohybu migrantov a zároveň bez štátom zabezpečenej zdravotnej starostlivosti.„Veľmi striktne rozlišujem osoby, ktoré utekajú pred vojnou a na Slovensku požiadajú o azyl, lebo ich domovy boli bombardované. Som presvedčený, že takýmto matkám s deťmi musíme poskytnúť ochranu. Ministerstvo vnútra však chce na územie mesta a bez vedomia Malačanov vpustiť migrantov, ktorí hranice prekročili nelegálne, s čím nemôžem ako primátor súhlasiť," upozornil Říha.Ako dodal, stanové mestečko má byť podobné tomu v Kútoch, kde zdravotnú starostlivosť o migrantov taktiež štát nezabezpečil a jeho úlohu suplovali dobrovoľníci pod vedením zosnulého profesora Krčméryho.„Po skúsenosti z Kútov mi je jasné, že ministerstvo nevie, čo s migrantami robiť a je bezradné. Takto sa to ale v žiadnom prípade nerobí. Obzvlášť, ak má štát zabezpečené vlastné zariadenia," uzavrel Říha.„Ministerstvo vnútra sa zodpovedne pripravovalo na prípadný príchod tranzitných migrantov, a preto prostredníctvom odborníkov zo Sekcie krízového riadenia, Migračného úradu a ďalších pripravilo tzv. Kontingenčný plán, ktorý obsahuje jednotlivé kroky v prípade zvýšeného počtu tranzitných migrantov na naše územie," konštatuje ministerstvo vo svojom vyjadrení pre agentúru SITA.Rezort vnútra upozorňuje, že ide o preventívny plán, aby Slovensko malo pripravený manuál pre prípad, že by takáto situácia nastala.„Odborníci zo Sekcie krízového riadenia sú zároveň pripravení stretnúť sa so všetkými relevantnými stranami vrátane pána primátora Malaciek. Urobia tak ihneď po ukončení interných procesov, aby predstavili finálny materiál," dodáva ministerstvo.V areáli Záchrannej brigády HaZZ Malacky podľa ministerstva v súčasnej dobe nie sú vykonávané žiadne práce v súvislosti s výstavbou dočasného núdzového ubytovania.„Plánované aktivity v areáli budú zamerané na výstavbu dočasného núdzového ubytovania primárne pre civilné obyvateľstvo v prípade krízových situácií, ako sú požiare, povodne a podobne," konštatuje rezort vnútra.Dočasné núdzové ubytovanie bude môcť byť podľa ministerstva využité tiež pre bezpečnostné zložky alebo ako núdzové ubytovanie pre osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom či z iných dôvodov.