Štát vypláca 100 eur. Ako o príspevok požiadať?

11.5.2023 (SITA.sk) - Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o jednorazovú 100-eurovú inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.je určený domácnostiam, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých dvoch balíkov v minulom roku.O dávku je potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti.Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jednorazový príspevok v sume 100 eur by malo dostať približne 50-tisíc ľudí.O 100-eurovú dávku môže požiadať osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska žijúca v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima.Podmienkou je, že žiadny člen domácnosti nedostal vlani od štátu pomoc formou dotácie alebo zvýšenej dávky či trinásteho dôchodku. Dotáciu úrad práce poskytne na jednu domácnosť jednému jej členovi, a to aj v prípade, ak podmienky spĺňa viac členov domácnosti.Osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce a sociálnych vecí, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt.Tlačivá žiadostí sú pripravené na úradoch práce, v elektronickej podobe je vzor žiadosti prístupný aj na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o 100-eurovú inflačnú pomoc je možné podať od 1. mája do 31. júla tohto roka.Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti. Pri jednotlivcovi ide o 424,30 eura, pri dvoch plnoletých osobách o 720,29 eura.Jeden rodič s jedným dieťaťom má životné minimum aktuálne stanovené na 618,02 eura, dvaja rodičia s jedným dieťaťom na sumu 914,01 eura, pri jednom rodičovi s dvomi deťmi ide o sumu 811,75 eura a pri dvoch rodičoch s dvomi deťmi 1 107,74 eura.Za príjem sa okrem zamestnaneckej mzdy či príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti považujú napríklad aj dávky sociálneho poistenia, akými sú dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, či ošetrovné.Okrem toho sa do príjmu domácnosti započítava aj prídavok na dieťa, daňový bonus, rodičovský príspevok, výživné, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.