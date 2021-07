Mikulec diskutoval s ministrami EÚ o budúcnosti Schengenu aj o internetovej kriminalite

Prioritou je spolupráca so západným Balkánom

Nová schengenská stratégia

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri vnútra Európskej únie (EÚ) na svojom neformálnom stretnutí v slovinskom meste Brdo pri Kranju diskutovali o aktuálnych témach digitálnej evolúcie, migrácie a azylu, a tiež o spolupráci so západným Balkánom či o budúcnosti schengenu. Za Slovensko sa na stretnutí zúčastnil šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR V súvislosti s novým nariadením o umelej inteligencii ministri rokovali o potrebe zhodnotenia výziev, ktorým čelí oblasť vnútornej bezpečnosti. „Jedným z príkladov reakcie na technologický rozvoj je iniciatíva Europolu a zriadenie Inovačného laboratória (Europol Hub), ktoré testuje a následne zavádza do praxe nástroje analytickej činnosti,“ uvádza rezort vnútra.Prioritou Slovinska, ako predsedajúceho štátu v Rade Európy , sa stali azyl, migrácia a s nimi spojené bezpečnostné hrozby. Prioritou je tiež spolupráca s krajinami západného Balkánu.Rezort vnútra pripomína, že pandémia koronavírusu so sebou priniesla zvýšenie niektorých druhov kriminality. Ide napríklad o sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí na internete. „Vyšetrovanie tohto druhu trestnej činnosti si vyžaduje úzku spoluprácu príslušných orgánov členských krajín,“ uvádza rezort vnútra.Diskusie sa viedli aj o schengenskom priestore, ktorý je pod neustálym tlakom od vypuknutia migračnej krízy v roku 2015. „Minulý rok nám ukázal, že doterajšie snahy o tvorbu bezpečného priestoru, v ktorom si užívame slobodu pohybu a pobytu, sa rozšírili o ďalšiu úlohu, ktorou bude vytvorenie bezpečného, slobodného a zdravého schengenského priestoru,“ zhodnotil Mikulec.Európska komisia len prednedávnom predstavila novú schengenskú stratégiu, ktorej cieľom je včasná identifikácia a odstraňovanie nedostatkov pri implementácii schengenských pravidiel.