Mikulec: Je dôležité chrániť vonkajšie hranice Schengenu, aby sme mohli skončiť s hraničnými kontrolami

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Je dôležité chrániť vonkajšie hranice Schengenu, aby sme mohli skončiť s hraničnými kontrolami, tvrdí slovenský minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Nelegálna migrácia, ochrana vonkajších hraníc Schengenu, ale i znovuzavádzanie hraničných kontrol boli témami diskusií medzi ministrami vnútra členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskou komisiou (EK) na Rade EÚ pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu.Slovenský rezort vnútra pošle Maďarsku 40 policajtov na pomoc pri migračnom tlaku zo západného Balkánu i nelegálnej sekundárnej migrácii. Na stretnutí sa tiež diskutovalo o boji proti prevádzačstvu, harmonizácii vízovej politiky a Frontexe. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR (MV SR).„Za Slovensko sme presadzovali a presadzujeme riešenie, že problematika nelegálnej migrácie patrí na rokovanie na európsku pôdu, nie je to téma na úrovni bilaterálnych dohôd jednotlivých krajín, a preto sme sa aj dnes vyjadrili, že sme neboli šťastní z opatrení, ktoré zaviedlo Česko alebo Rakúsko v podobe kontroly na vnútornej hranici," povedal minister Mikulec.Na stretnutí prezentoval výsledky zo stretnutia ministrov vnútra Česka, Slovenska, Maďarska a Rakúska. Dodal, že Európska komisia už prišla s určitými krokmi.Podľa šéfa rezortu vnútra budú členské štáty EÚ a EK naďalej tlačiť na západný Balkán, s cieľom sprísnenia pravidiel vstupu pre tretie krajiny. Srbsko sa tiež zaviazalo, že svoje vízové pravidlá zosúladí s vízovými pravidlami EÚ.Za ďalšiu dôležitú tému označil Mikulec návratovú problematiku, ktorá je podľa neho problematická. „Toto sme určitým spôsobom vytýkali a upozorňovali na to, že podľa súčasného schengenského kódexu a návratovej smernice, ľudia, ktorí prichádzajú z niektorých tretích krajín, nie sú navrátiteľní vzhľadom na to, že v krajinách ich pôvodu prebieha vojnový konflikt. Aj toto bol hlavný dôvod, čo od začiatku hovoríme, že túto problematiku musíme riešiť na európskej úrovni," vysvetlil.