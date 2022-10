Do Bieloruska dorazil prvý ruský oddiel, s domácou armádou vytvorí regionálne vojenské zoskupenie

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Do Bieloruska prišla prvá skupina ruských vojakov, ktorí budú súčasťou nového regionálneho vojenského zoskupenia. V sobotu to oznámilo bieloruské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál The Kyiv Independent.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko 10. októbra oznámil, že Minsk a Moskva sa dohodli na vytvorení spoločného regionálneho vojenského zoskupenia. Tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruska Pavel Myraveyko zas povedal, že Bielorusko sa aktívne zúčastňuje na vojne Ruska proti Ukrajine tým, že „plní niektoré povinnosti“.Rusko svoju inváziu na Ukrajinu spustilo aj z územia Bieloruska, odkiaľ tiež vykonáva niektoré útoky.