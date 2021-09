Mikulec je „zločinec non plus ultra“, Fico sa po zmarení odvolávania vyhráža petíciou na zmenu ústavy (video)

Plánuje ísť do petičnej akcie

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na čele ministerstva vnútra je „zločinec non plus ultra“ a väčšina parlamentu odmieta prijať zodpovednosť za člena vlády. Na tlačovej besede to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Reagoval tak na to, že vládna väčšina vďaka obštrukcii zabránila konaniu schôdze o odvolávaní Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Fico tiež povedal, že ak parlament neschváli návrh Smeru-SD na zmenu ústavy, aby bolo referendum o predčasných voľbách možné po náleze ústavného súdu, tak Smer-SD ide do novej petičnej akcie za referendum.„Ak nebude tento návrh schválený v prvom čítaní, predkladáme prezidentke referendové otázky a ideme do petičnej akcie. Budete vidieť, že tých potrebných 350-tisíc podpisov sa vyzbiera ešte rýchlejšie, ako to bolo v prvom prípade,“ vyhlásil Fico.O Mikulcovi Fico povedal, že na čele ministerstva vnútra stojí človek podozrivý z korupcie. Svedkovia podľa Fica potvrdzujú, že mal zobrať úplatok 100-tisíc eur za projekt v oblasti IT. Šéf Smeru tiež uviedol, že Mikulcovi príbuzní zarábali na štátnych zákazkách. Mikulec tieto obvinenia pred časom odmietol.Vládnu koalíciu Fico kritizoval za to, že neumožnila začatie schôdze o návrhu Smeru-SD na odvolanie Mikulca. Ako poznamenal, takáto schôdza sa musí podľa ústavy uskutočniť a jej program sa neschvaľuje. Na adresu vládnych poslancov sa vyjadril, že sú to „nemé tváre“.„Upozornil som predsedu národnej rady, že zakladá mimoriadne nebezpečný precedens do budúcnosti. Väčšina odmieta rokovať a prijať zodpovednosť za člena vlády, ktorý je podľa môjho názoru zločinec a nemá čo robiť na čele ministerstva vnútra,“ vyhlásil Fico.Smer-SD navrhoval odvolanie Mikulca v júni. Vtedy sa schôdza uskutočnila, ale ministra vnútra sa nepodarilo odvolať. Ďalší návrh Smeru prišiel v júli. Parlament nebol uznášaniaschopný, schôdza sa odložila na riadnu septembrovú schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra.Koncom augusta Smer-SD predložil ďalší návrh na odvolanie Mikulca, aj táto schôdza sa pre obštrukciu koalície odložila na riadnu septembrovú schôdzu. Teraz sa má mimoriadne rokovať opäť, na základe štvrtého návrhu Smeru-SD.