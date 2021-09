Slovenský národný dopravca bude mať až 20 nových Panterov

Cestujúci Košického a Prešovského samosprávneho kraja budú do konca roku 2023 využívať podobné moderné jednotky, aké v súčasnosti jazdia v okolí Žiliny



Nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 m a kapacitu 343 sedadiel



O projekte



Hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem: 76 284 000,00 eur



Celková výška oprávnených výdavkov: 74 346 386,40 eur



Výška NFP (EÚ zdroj + ŠR SR): 74 346 386,40 eur



Spolufinancovanie ZSSK: 1 937 613,60 eur



Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (20 ks EJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)





celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)





celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021



prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





celkový objem 32,98 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021



predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





Celkový objem 3,495 milióna eur



oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





Predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce - Čadca, Žilina, Rajec)



predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





Predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023





predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023



9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes podpísala zmluvu s konzorciom firiem Škoda Transportation a ŽOS Trnava na nákup nových elektrických jednotiek. Predmetom zmluvy je dodanie 9 kusov elektrických jednotiek s možnou opciou na ďalších 11 kusov. Prvých 9 nových štvorvozových Panterov bude jazdiť v Košickom a Prešovskom kraji. Flotila týchto jednotiek sa tak na Slovensku rozrastie až na 34, v prípade uplatnenia opcie až na 45. Prvých deväť jednotiek bude dodaných do konca roku 2023 a ďalšie podľa objednávky. Hodnota zákazky vrátane opcie je takmer 170 miliónov eur.hovorí Petr Brzezina, prezident a predseda predstavenstva v skupine Škoda Transportation.hovorí Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.doplnil Petr Brzezina.Nové elektrické jednotky Panter, ktoré nadväzujú na v súčasnej dobe dodávané a úspešne prevádzkované jednotky, budú dodávané pre regionálnu prevádzku elektrifikovaných tratí v Košickom a Prešovskom kraji, najmä na tratiach Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou pre rýchlosti až do 160 km/h a napätie 3 kV a 25 kV. Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 m a kapacitu 343 sedadiel. Každý vozeň súpravy bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov a každá elektrická jednotka bude mať vždy tri hnacie podvozky. Vďaka tomu budú mať súpravy vynikajúce jazdné vlastnosti na všetkých elektrifikovaných tratiach Slovenska a umožnia spoľahlivé dodržiavanie jazdného poriadku v náročných zimných podmienkach s tým, že na základe požiadaviek zákazníka a skúseností z prevádzky boli zapracované zmeny, ktoré ešte zvýšia pohodlie cestujúcich. Ide napríklad o prípravu na montáž automatu na občerstvenie, automatu na lístky, či úpravu interiéru tak, aby jednotka mala viac priestoru na bicykle, lyže a ďalšie športové potreby.Široké nástupné dvere spolu s plne prechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožní rýchly a plynulý pohyb cestujúcich. Nástup do vozidla bude možný u väčšiny štandardných nástupíšť výšky 550 mm priamo bez nutnosti schodov. U ostatných nástupíšť bude nástup zaistený s pomocou výsuvných schodov.dodáva Tomáš Ignačák, podpredseda predstavenstva v skupine Škoda Transportation.Rovnako ako na minulej zákazke (na celkom 25 elektrických jednotiek), prebehne časť výroby v ŽOS Trnava, ktorá sa podieľa najmä na finálnom spájaní vozňov, oživovaní celých jednotiek, na skúškach a príprave na predanie zákazníkovi.Aktuálne jazdí na Slovensku už 20 nízkopodlažných jednotiek Panter a ďalších 5 bude uvedených do prevádzky ešte do konca tohto roku. S novou objednávkou tak bude mať ZSSK k dispozícii až 45 jednotiek tohto typu. Tie sú jedny z najúspešnejších produktov skupiny Škoda Transportation. Zákazníci totižto podpísali zákazky už na celkom 250 týchto jednotiek, z nich viac ako polovica pripadá na Českú republiku. Nízkopodlažné elektrické jednotky zo Škodovky však nejazdia iba v Českej republike a na Slovensku, ale aj v Litve a na Ukrajine a osobné vozne z dcérskej spoločnosti Škoda Transtech vozia cestujúcich vo Fínsku. Aktuálne prebieha výroba nových jednotiek pre Lotyšsko a podpísaná je zákazka aj na šesť kusov do Estónska.9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ + vlastné zdrojeFinancovanie25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à-vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – ukončený proces VO vydaným Rozhodnutím zo strany ÚVO, v ktorom bolo konštatované, že nedošlo k porušeniu zákona o VO, aktuálne prebiehajú procesy pred podpisom Zmluvy o dielo s dodávateľom15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ + vlastné zdroje4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) – dokumentácia z procesu VO bola predložená na výkon kontroly na ÚVO30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVOInformačný servis