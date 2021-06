Mikulec nerozumie kritike Krajniaka, premiéra požiada o stretnutie

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nerozumie vyjadreniam ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý povedal, že Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje. Požiada premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o stretnutie aj za účasti ministra práce. Hovorí, že ak sa trestnej činnosti dopúšťajú príslušníci Policajného zboru, spravodlivosť platí aj pre nich.





"Bohužiaľ, skutočne nerozumiem vyjadreniam pána ministra Krajniaka, podľa ktorého nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne," vyhlásil Mikulec. Súčasná vláda podľa neho deklarovala, že bude pracovať čestne a že spravodlivosť rovnako ako zákony platia pre všetkých rovnako. "V prípade, ak sa trestnej činnosti dopúšťajú príslušníci Policajného zboru, platí to, samozrejme, aj pre nich. Verím, že nechceme existovať v spoločnosti, kde si budeme zakrývať oči pred páchaním trestnej činnosti bezpečnostnými zložkami len preto, lebo podľa pána Krajniaka tak dobrý minister vnútra nekoná," podotkol Mikulec.Minister vnútra pripomenul, že v minulosti fungovali politické objednávky, keď "vyšetrovatelia museli v prvom rade poznať odpoveď na otázku, či je vôľa vyšetrovať nejaký skutok alebo trestný čin". "A ja pevne verím, že v rámci koalície máme zhodný názor na to, že nikto z nás nechce, aby sa takéto časy vrátili. Orgány činné v trestnom konaní konajú nezávisle a verím, že všetci vnímame aj systém kontrolných mechanizmov, v ktorom majú posledné slovo vždy naše súdy," doplnil.Mikulec hovorí, že vždy bol ministrovi Krajniakovi, rovnako ako všetkým členom vlády, k dispozícii, ak by mal záujem sa naňho v prípade akýchkoľvek nejasností obrátiť.Krajniak v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo povedal, že minister vnútra sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje. "Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne, tak dobrý minister vnútra nekoná," vyhlásil Krajniak.