Takáč: Duo ministrov J. Mičovský a J. Budaj zapredali lesníkov

Novela zákona o presune správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je amatérska a narýchlo spísaná. Nepredchádzala k nej žiadna odborná diskusia s lesníckou komorou, poľovníkmi, rybármi či združením miest a obcí. Pre TASR to uviedol opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD). Duo ministrov pôdohospodárstva Ján Mičovský a životného prostredia Ján Budaj (obaja OĽANO) podľa poslanca návrhom zapredali lesníkov.





Presun správy lesných pozemkov v národných parkoch spod ministerstva pôdohospodárstva na štátnu ochranu prírody je podľa Takáča nekoncepčným a nebezpečným krokom. "Prijatím tejto novely zákona sa zamedzí starostlivosti, ale aj akýmkoľvek aktivitám, les ostane bez starostlivosti napríklad o stromy napadnuté lykožrútmi či o staré a nebezpečné stromy," hovorí pre TASR. Poslanec pokračuje, že na ploche viac ako 300.000 hektárov, ktorá by sa mala presunúť pod ochranárov, sa nebude napríklad môcť poľovať, čo ovplyvní počty premnoženej zveri.Návrh novely je podľa Takáča bez odborného odôvodnenia, vyčíslenia dosahu na štátny rozpočet či na zamestnanosť. Budaj však deklaroval, že lesníci nebudú po presune pozemkov prepúšťaní a štátne lesy nebudú mať ani menší rozpočet. "Docielia jedine likvidáciu vidieka. Označenie, že dosah na štátny rozpočet bude negatívny, nepostačuje. A ak tvrdia, že to zamestnanosť nijak neovplyvní, tak tu už klamú," podotýka Takáč. Dodáva, že presunom pozemkov sa ohrozí minimálne 200 miest v rámci lesohospodárskeho závodu v Uliči.Opozičný poslanec verí, že koalícia si svoj návrh ešte raz prečíta a nakoniec ho stiahne. "Podobná novelizácia zákona si vyžaduje odbornú diskusiu a až následné zákonodarné riešenie," poznamenal.Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Budaj s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci.Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.