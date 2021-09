Mikulec neuvažoval o odstúpení z funkcie, medzi policajnou inšpekciou a NAKA nie je podľa neho boj

O údajnom úplatku už vypovedal

Dôveruje generálnej prokuratúre

Nesúhlasí s postupom inšpekcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) neuvažuje o tom, že by odstúpil z funkcie. Neobáva sa, že by si po neho prišla polícia v súvislosti s podozreniami, ktoré tvrdí opozícia, že je podozrivý z prijatia úplatku 100-tisíc eur ešte v čase, keď šéfoval vojenským spravodajcom pri nákupe špeciálneho softvéru.Mikulec to v utorok povedal v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres.„Zatiaľ som nad tým neuvažoval, je to legitímne právo opozície odvolávať člena vlády,“ povedal Mikulec. O jeho odvolávaní by sa malo rokovať v rámci riadnej septembrovej schôdze parlamentu, ktorá sa začína vo štvrtok 16. septembra. Mikulec uviedol, že v prípade údajného úplatku vypovedal na Úrade špeciálnej prokuratúry i v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) O pondelňajšom zadržaní vyšetrovateľov NAKA policajnou inšpekciou ako aj zadržaní dočasného šéfa policajnej inšpekcie povedal, že bude robiť všetko, čo mu zákon povoľuje, aby vytváral podmienky pre všetkých slušných a poctivých príslušníkov policajného zboru.Ako ďalej poznamenal, nemyslí si, že by NAKA a policajná inšpekcia proti sebe bojovali. Podľa neho vyšetrovatelia neinformujú nadriadených, čo idú robiť, ale procesná samostatnosť „nemôže prerásť do svojvôle“. Naznačil, že sa treba zamyslieť nad niektorými zmenami v právnych postupoch.Minister sa vyjadril, že naďalej dôveruje generálnej prokuratúre ako inštitúcii a stále si myslí, že Slovensko je právnym štátom.Minister Mikulec v pondelok 13. septembra vyhlásil, že nesúhlasí s postupom Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra a Krajskej prokuratúry v Bratislave po zadržaní a obvinení vyšetrovateľov NAKA a zatknutí dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza. Mikulec tiež vyhlásil, že využije zákonné oprávnenia, aby ani „takéto nekalé praktiky“ neodradili slušných policajtov a vyšetrovateľov pokračovať v odhaľovaní korupcie a iných zločinov.