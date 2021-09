Pellegrini je presvedčený, že prokuratúru a políciu riadia politici. Vinu hádže na Matoviča či Hegera (video)

Fakty zo správy SIS sa potvrdili

14.9.2021 - Musíme hovoriť o akútnej kríze právneho štátu. Uviedol to predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini. Reagoval tak na to, že Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra v pondelok 13. septembra zadržal štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).Vojna v bezpečnostných zložkách štátu sa podľa Pellegriniho vyhrocuje a vyzval predsedu vlády Eduarda Heger (OĽaNO), aby vo štvrtok 16. septembra zvolal Bezpečnostnú radu SR.Pondelkové zadržanie vyšetrovateľov NAKA považuje Pellegrini za definitívne potvrdenie toho, že časť polície a prokuratúry koná na politickú objednávku.„Včera (13. septembra pozn. redakcie) sa potvrdili tie fakty zo správy Slovenskej informačnej služby, že na Slovensku vznikla skupinka, na čele ktorej musí stať niekto, kto im dáva politické krytie. Dovolím si povedať, že za toto všetko je zodpovedný nielen minister vnútra Roman Mikulec, ale aj Igor Matovič (obaja OĽaNO, pozn. SITA), ktorý ho do funkcie nominoval a stále nad nim drží ochrannú ruku. Túto skupinku uzatvára špeciálny prokurátor Daniel Lipšic,“ povedal Pellegrini.Cieľom tejto skupiny je podľa Pellegriniho „pozatvárať každého jedného, kto sa im otočí čelom a poukáže na ich pochybenia a zároveň pozatvárať za akúkoľvek cenu aj politických oponentov“.Podľa Pellegriniho minister vnútra Mikulec cez svoje stanovisko 13. septembra obvinil časť Policajného zboru. „Ako je možné, že sa zastane jednej časti polície, v tomto prípade NAKA, a na druhej strane pomaly označí policajnú inšpekciu za mafiu,“Bývalý premiér tiež vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvolala po odchode pápeža zo Slovenska stretnutie troch ústavných činiteľov. Na ňom by sa hlava štátu mala informovať o tom, čo sa deje a potom to vysvetlila verejnosti.Vyzval tiež predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), aby bezprostredne po rokovaní bezpečnostnej rady a po stretnutí ústavných činiteľov boli informovaní poslanci NR SR na rokovaní parlamentu.Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vydal uznesenie o začatí trestného stíhania a vzniesol obvinenia voči dvom príslušníkom NAKA Jánovi Č. a Pavlovi Ď. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.Pokyn na vznesenie obvinenia vydal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Obvinenie sa týka ovplyvňovania výpovedí svedkov. Policajná inšpekcia zároveň ako podozrivých zadržala dvoch príslušníkov NAKA M. S. a Š. M. Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala aj dočasného šéfa inšpekcie Petra Scholza.