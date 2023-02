Mikulec ocenil policajtov, ktorí zachránili muža z horiaceho domu (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.2.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec ocenil dvoch príslušníkov Policajného zboru SR , ktorí zachránili v januári tohto roku v obci Gbelce v okrese Nové Zámky život muža počas požiaru rodinného domu.Ako informoval rezort vnútra v tlačovej správe, policajti Robert Laczó a Erik Švejcha z Obvodného oddelenia Policajného zboru Bátorove Kosihy boli vyslaní k požiaru rodinného domu 11. januára tohto roku vo večerných hodinách. V horiacom dome sa nachádzal muž, ktorý bol v dôsledku splodín dymu značne dezorientovaný a odmietal opustiť svoje bydlisko. Policajti podľa ministerstva vnútra muža odviedli do bezpečia, následne do niekoľkých minút interiér domu vzplanul.Podľa svedkov požiaru sa v dome údajne nachádzala aj plynová bomba, ktorá mohla každú chvíľu vybuchnúť. Ocenená policajná hliadka preto operatívne zabezpečila vonkajší priestor a susedné obydlia a obyvateľov požiadala, aby sa z priestoru vzdialili. Muža previezli do nemocnice v Nových Zámkoch.„Príslušníci Policajného zboru sú často medzi prvými na mieste mimoriadnych udalostí, v ktorých ide doslova o minúty a sekundy. Práve od ich pripravenosti, statočnosti a rozhodného konania závisia životy a zdravie iných ľudí," zdôraznil Mikulec. Policajtom zároveň poďakoval za mimoriadnu odvahu, úsilie a obetavosť pri záchrane života a zdravia.