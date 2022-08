Mikulec odmieta Kaliňákove obvinenia z rodinkárstva pri obstaraní SBS pre Nemocnicu sv. Michala

Vyhrala firma s najnižšou sumou

Minister zváži ďalšie kroky

23.8.2022 - Brat ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) Ján už dva roky nefiguruje vo firme, ktorá vyhrala zákazku na stráženie rezortnej Nemocnice sv. Michala Uviedol to v utorok minister na tlačovej konferencii s tým, že verejné obstarávanie na zabezpečenie stráženia bolo realizované elektronicky s kritériom najnižšej ceny.Mikulec tak reagoval na medializované informácie, že v súkromnej bezpečnostnej službe Joseba, ktorá získala jednoročný kontrakt v hodnote 220 436 eur s DPH, figuroval donedávna medzi štatutármi Ján Mikulec. Poukázal na to podpredseda opozičného Smeru-SD Erik Kaliňák na sociálnej sieti.„Faktom je, že do tohto verejného obstarávanie sa prihlásilo 11 firiem a systém vybral firmu s najnižšou sumou,“ povedal Mikulec. Ako ďalej uviedol, o celom obstarávaní sa dozvedel z médií.„Nemám absolútne nič spoločné s verejnými obstarávaniami, ktoré sú realizované v akciovej spoločnosti, v Nemocnici sv. Michala,“ zdôraznil minister.Doplnil, že pre lživé informácie, ktoré dehonestujú jeho a majú vplyv na jeho rodinu, zváži kroky v trestnoprávnej, ako aj občianskoprávnej oblasti.