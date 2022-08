Duda sa v Kyjeve stretol so Zelenským, čakajú ich rozhovory o vojenskej podpore a obrane Ukrajiny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok pricestoval do Kyjeva na rokovania s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Hlavy štátov majú na programe diskusiu o súčasnej vojnovej situácii na Ukrajine, ekonomickej a humanitárnej podpore a bilaterálnej spolupráci.Oznámila to kancelária poľského prezidenta na oficiálnom účte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Informuje o tom web The Guardian.„Súčasťou návštevy bude stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským a rozhovory o vojenskej podpore a obrane Ukrajiny v ekonomickom, humanitárnom a politickom zmysle,“ povedal novinárom šéf kancelárie poľského prezidenta Pawel Szrot.Duda sa so Zelenským v tomto roku stretol už päťkrát, vrátane stretnutí na troch návštevách Ukrajiny, ktoré hlava poľského štátu uskutočnila od začiatku ruskej invázie.