Mikulec odmieta tvrdenia o existencií skupiny koordinujúcej výpovede

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) tvrdí, že nie je pravda, že by existovala skupina, ktorá koordinuje výpovede a odmieta to. Podľa svojich slov dôveruje orgánom činným v trestnom konaní. Povedal to v dnešnej relácii televízie Markíza Na telo. Ako doplnil, nevie o žiadnych dôkazoch, ktoré by sa týkali ovplyvňovania vyšetrovaní.