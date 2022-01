Mikulec po Európskej konferencii nešetril tvrdými vyjadreniami. Nelegálnu migráciu treba riešiť v zárodku, uviedol

Migrácia ako nástroj politického boja

Dramatická situácia na bieloruskej hranici

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nelegálnu migráciu je potrebné riešiť ešte v jej zárodku, a to v krajinách pôvodu nelegálnych migrantov. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) za najdôležitejšie považuje účinnú ochranu vonkajšej hranice Európskej únie (EÚ), a tiež intenzívnu spoluprácu a pomoc pre krajiny pôvodu migrantov.Únia by sa tiež mala zamerať na prevenciu a migračným vlnám zabrániť ešte pred ich vznikom. Minister to povedal počas Európskej konferencie pre riadenie hraníc v litovskom Vilniuse.Ako v tlačovej správe informovala Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra, konferenciu zorganizovali Litva, Rakúsko, Grécko a Poľsko. Stretnutie sa uskutočnilo ako reakcia na znepokojujúci jav, ktorým je využívanie nelegálnej migrácie na politické účely zo strany Bieloruska.Prítomní boli aj zástupcovia ďalších 25 krajín, Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady EÚ a zástupcovia EÚ agentúr – Europol, Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl.Migrácia je v poslednom období výrazne používaná ako hybridný útočný nástroj voči mnohým krajinám EÚ, preto si táto téma vyžaduje stále zvýšenú pozornosť.Ministri členských štátov EÚ sa zúčastnili prehliadky hranice medzi Litvou a Bieloruskom, kde sa situácia s nelegálnou migráciou po niekoľkých mesiacoch vďaka účinným opatreniam stabilizovala.Slovenská republika sa spolu s ostatnými štátmi zhodla, že EÚ a členské štáty by mali pokračovať v budovaní efektívnej ochrane vonkajších hraníc, bojovať proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. Dôraz bol kladený na účinnú návratovú politiku. Delegáti prijali na záver konferencie spoločnú deklaráciu.